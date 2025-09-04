Kroos, alto y claro valora los 145 millones de euros que se ha gastado el Liverpool por Isak: "Juzguen ustedes mismos"

Isak, en el momento de la firma de su contrato con el Liverpoool, y Kroos.

Alexander Isak ha conseguido convertirse en uno de los fichajes más mediáticos de la Premier después de que el Liverpool se hiciera con sus servicios tras desembolsar 145 millones de euros al Newcastle.

La operación se cerró a última hora. De hecho, el anuncio se hizo oficial con el mercado en Inglaterra ya terminado, aunque había una hoja de acuerdo entre ambos clubes que hacía posible producirse un traspaso difícil de entender para muchos ilustres del fútbol como Toni Kroos.

"Confío en nuestros oyentes, pero te diría que, más o menos, la mitad nunca ha oído hablar de Isak. Juzguen ustedes mismos. En serio", aseguró el alemán en Einfach mal Luppen, el podcast que comparte con su hermano.

El exmediocentro hacía referencia a la trayectoria de un delantero sueco que llegó al Borussia Dortmund procedente del AIK en 2017 a cambio de 8,6 millones de euros. No obstante, solo jugó 281 minutos en los que marcó un gol y repartió una asistencia en doce partidos.

"Dortmund, bueno. Allí no ha pasado gran cosa", aseguró Toni Kroos, que, al referirse al precio en el que se ha llevado a cabo la operación aseveró que: "Sí, es mucho dinero, sin duda".

On set with Isak 📸🔴 pic.twitter.com/uItIBMFc7J — Liverpool FC (@LFC) September 3, 2025

Tras el club alemán fichó por el Willem II antes de irrumpir en LaLiga de la mano de la Real Sociedad. En el club txuri-urdin estuvo cuatro temporadas hasta que el Newcastle se hizo con sus servicios previo pago de 70 millones.

Ahora el Liverpool le ha fichado por más del doble por el que lo fichó el club de las urracas (140), después de que el Newcastle hubiera llegado a rechazar hasta ofertas de 125 kilos.

El Liverpool ha tirado la casa por la ventana en este mercado de fichajes después de haberse gastado 478 millones de euros en la llegada de seis futbolistas: Isak (140), Wirtz (125), Ekitike (95), Kerkez (47), Frimpong (40) y Giovanni Leoni (31).

El vigente campeón de Inglaterra ha dado un paso adelante para confirmar su dominio en el territorio nacional y revalidar así el campeonato ante las claras amenazas de Arsenal y Chelsea, además del Manchester City, aunque los de Pep Guardiola no han tenido un buen inicio de temporada.

El mercado del Liverpool

Con un gasto total de aproximadamente 488 millones, el Liverpool ha establecido el récord de mayor gasto en un mercado de fichajes en la historia de la Premier League.

Esta cifra supera incluso el récord anterior de Chelsea de 463 millones en 2023, marcando solo la segunda vez que un club inglés supera los 462 kilos en un solo verano.

Llegó a última hora, pero acabó llegando. Aleksander Isak se ha convertido en el fichaje más caro en la historia de la Premier después de que el Liverpool pagara 150 millones de euros al Newcastle para hacerse con los servicios del delantero sueco.

Introducing our new number 9️⃣✨ pic.twitter.com/lm3qRsZh9d — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2025

Hace poco más de dos meses, el actual campeón de la Premier League batió el récord de fichajes en Inglaterra al hacerse con Florian Wirtz, procedente del Bayer Leverkusen, por 137,5 millones de euros.

Sin embargo, esa cantidad ha sido superada poco después por el propio club, en el mismo mercado de fichajes, lo que refleja el enorme poder económico del conjunto dirigido por Arne Slot.