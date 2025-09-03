El 'lifting' de la Selección: los que suben y bajan para De la Fuente respecto a la Euro 2024 y de cara al ciclo mundialista

Regresa el fútbol de selecciones y España comienza su camino hacia el Mundial de 2026 con las expectativas por las nubes después de conquistar la Eurocopa 2024 y formar uno de los bloques más completos del planeta.

Aunque las bases se mantienen, solo un año después del triunfo continental, el combinado de Luis de la Fuente ha vivido algunos cambios en el estatus de sus jugadores.

Ya sea por lesiones, traspasos, el mero relevo generacional o un cambio en el rendimiento, los nombres propios con los que España recorrerá el ciclo mundialista que comenzará ante Bulgaria serán diferentes a los que tocaron el cielo en Berlín.

La portería apenas refleja cambios, la defensa se rejuvenece y el centro del campo es la envidia del mundo del fútbol por su multitud de opciones.

En ataque, el crecimiento de Lamine Yamal y su sinergia con Nico Williams es suficiente para soñar en grande, pero España ha de definir su eterna duda con el nueve para cerrar todas las incógnitas y reafirmar su condición de favorita al Mundial sin dejar lugar a las dudas.

Sin cambios bajo palos

La única parte del campo en la que no ha habido cambios respecto a la Euro es la portería, aunque el nivel de Joan García y su condición de portero titular del Barça podría cambiar las cosas en el futuro.

De la Fuente ya esgrimió que el ex del Espanyol no estaba en la portería porque su criterio pesa sobre "los clubes", pero es cuestión de tiempo que, si mantiene el nivel, el nuevo guardameta culé acabe por colarse en la lista.

Unai Simón, David Raya y Álex Remiro siguen siendo las tres opciones preferidas por De la Fuente. El del Athletic fue el titular en la Euro, pero tras un curso con poca continuidad, la competencia crece.

En la recámara, un David Raya que se ha hecho fijo en el Arsenal, candidato a todo después de rozar la final de la pasada Champions y de invertir 293 millones de euros en fichajes para dar el salto definitivo.

Defensa rejuvenecida

La parte del campo con más cambios es la defensa, donde el rendimiento al alza de jóvenes como Dean Huijsen o Pau Cubarsí aseguran un relevo generacional.

Dos veteranos como Nacho Fernández (en la liga saudí) y Jesús Navas (retirado) han cedido su hueco al propio Cubarsí y a Pedro Porro, aunque se mantienen Dani Carvajal, Robin Le Normand, Dani Vivian, Alejandro Grimaldo y Cucurella.

Más allá del baile de nombres, hay un cambio importante en su estado de forma respecto al verano pasado.

Pau Cubarsi RFEF

La grave lesión que apartó a Carvajal de los terrenos de juego tiñe su convocatoria de un cariz simbólico, aunque el lateral ya ha entrado en la dinámica de Xabi Alonso y pelea de tú a tú el puesto con Trent en el Real Madrid.

Otro que ha tenido un curso para olvidar es Robin Le Normand, titular indiscutible en la Euro tras llegar como el mariscal que enamoró a propios y extraños en la Real Sociedad, pero cuyo rendimiento ha ido en picado desde su lesión craneal del curso pasado.

En este inicio de curso, está siendo uno de los jugadores más señalados por la hinchada rojiblanca y las estadísticas reflejan que es uno de los centrales menos dominantes en los duelos. Su momento de confianza baja podría vivir un punto de inflexión con la Selección, pero con la llegada de la nueva pareja de centrales, su rol de indiscutible es algo pretérito.

En la misma línea, Grimaldo vivió una temporada 23-24 de ensueño con el Leverkusen, pero aunque haya mantenido un gran nivel, parece partir con desventaja frente a un Cucurella al alza en el Chelsea.

Regresan Gavi y Rodri

El centro del campo será la zona que más dolores de cabeza provoque al seleccionador. Cuesta imaginar una concentración de talento como la que España posee en su sala de máquinas y, tras el regreso de Rodri a la convocatoria, las opciones son infinitas.

Si el Balón de Oro está bien, será un fijo, aunque todavía no se ha recuperado del todo de la lesión que lo apartó de la competición toda la temporada pasada.

El problema sería mayúsculo de no ser porque Martín Zubimendi es un sustituto de garantías, como ya demostró en la final de la Euro.

El nuevo jugador del Arsenal, Martín Zubimendi. Reuters Reuters

Además, su crecimiento en la Real ha sido innegable y su fichaje por el Arsenal lo catapulta a la élite del fútbol, donde los focos serán más fáciles de captar.

Además del regreso del cerebro del City, otro que volverá tras una dura lesión es Gavi, en el que De la Fuente confía ciegamente por todo lo que ofrece en ataque y defensa. Eso sí, habrá que esperar, porque unas molestias han hecho que se caiga de la convocatoria y su lugar lo ocupará Aleix García.

Crecen Pedri y Fabián

Otro que también cambia su estatus es Fabián Ruiz. En la Eurocopa fue una de las grandes apuestas del técnico, pero su histórica temporada con el PSG lo convierte en uno de los centrocampistas más cotizados y respetados del planeta. Será casi imposible sacarlo del once, y no será por falta de competencia.

El caso de Pedri es idéntico. El canario fue, probablemente, el mejor centrocampista del mundo la pasada temporada y su fútbol va a más.

En la Euro, las lesiones lo dejaron K.O demasiado pronto y España tuvo que sobrevivir sin su talento, pero tras completar su temporada más regular, ha de ser uno de los pilares de la España mundialista.

Fabián Ruiz y Luis Enrique celebran la victoria en la final de la Champions. Reuters

Tampoco se puede olvidar la gran temporada del multiusos Mikel Merino, ni la de un Dani Olmo y Fermín López que viven en La Roja la misma competitividad por un hueco en el césped que en su día a día como azulgranas.

Por último, otro que ha crecido en importancia, tanto por su temporada en Villarreal como por su fichaje por el Atlético, es Álex Baena. Sus problemas musculares y su operación de apendicitis lo han apartado de esta primera cita, pero está destinado a ser importante en el medio plazo.

Un Lamine de 10

Si el nivel de Lamine Yamal en la Euro dejó atónito al planeta fútbol al tratarse de un jugador de 16 años con el físico por formar, el crecimiento del azulgrana esta temporada lo han convertido en un serio candidato al Balón de Oro.

Heredar el dorsal 10 que hace poco vistió un tal Leo Messi explica las expectativas que el Barça y la Selección han de tener. España siempre ha tenido buenos jugadores, pero nunca un talento así.

En la Eurocopa, Lamine Yamal era la gran aparición, pero en este ciclo de cara al Mundial, ha de ser el gran argumento para que España se clasifique y opte a su segunda estrella de campeón.

Lamine Yamal, durante el partido frente a Francia en la Nations League Reuters

Como alternativas en las bandas, las grandes novedades para la convocatoria eran Yeremy Pino y el jovencísimo Jesús Rodríguez, compañero de Morata en el Como y muy valorado por su verticalidad y frescura.

En el caso de Pino, recién traspasado al Crystal Palace, unas molestias han hecho que se caiga de la convocatoria y deje su lugar al rayista Jorge de Frutos.

Ferran gana enteros

El nueve ha sido objeto de debate en España desde la retirada de David Villa, pero la convocatoria de Oyarzabal y Morata demuestra que Luis de La Fuente sigue confiando en sus pupilos.

Un curso discreto en La Real o un doble periplo frustrante por el Milan y el Galatasaray no han impedido que los dos delanteros con las que España conquistó la Euro repitan en este inicio de la clasificación para el Mundial.

Ferran Torres celebra el gol marcado ante el Levante.

En ese sentido, el que más crece es Ferran Torres, cuyo rol de revulsivo en el Barça ha sido tan prolífico que las suplencias de Lewandowski cada vez sean menos noticiables.

19 goles y 7 asistencias saliendo desde el banquillo en la 24-25 son las cifras con las que el valenciano se apunta al casting de nueve titular.