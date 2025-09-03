El Mallorca suspende a Dani Rodríguez de empleo y sueldo tras cargar contra Arrasate por su suplencia en el Bernabéu

El futbolista del Mallorca Dani Rodríguez ha sido suspendido de empleo y sueldo, además de la retirada de la capitanía, después de la polémica surgida por sus declaraciones contra su entrenador Jagoba Arrasate en las que le acusaba de "falta de meritocracia".

La polémica surgió tras el partido en el Bernabéu ante el Real Madrid. Rodríguez no disputó ningún minuto durante el encuentro, permaneciendo en el banquillo mientras su familia observaba desde la grada.

Esta situación provocó la inmediata reacción del jugador, que expresó su malestar públicamente a través de las redes sociales. "Nunca esperes nada de nadie, cuando la meritocracia y el respeto por el trabajo brillan por su ausencia", apuntó en una imagen en la que se veía a su familia.

Nota informativa: Dani Rodríguez — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) September 3, 2025

Posteriormente, publicó un segundo comunicado con la intención de aclarar sus palabras anteriores. Sin embargo, este nuevo mensaje incrementó la polémica al señalar específicamente a Jan Virgili, el joven centrocampista recién fichado desde el Barcelona.

El capitán expresó su dolor porque "un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga oportunidad de jugar".

En su carta explicativa, Rodríguez manifestó que entendía las decisiones del entrenador pero no podía aceptar "la falta de respeto hacia el compromiso". Argumentó que la situación "manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrega o la lealtad".

🔴 Dani Rodríguez publica este escrito en sus redes sociales 👇



“No puedo aceptar la falta del respeto hacia el compromiso y la dedicación. Me duele que un jugador que acaba de llegar con un solo entrenamiento juegue por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta… pic.twitter.com/LPAVSSEQXV — La Zona 10 (@lazonadiez) September 1, 2025

El centrocampista gallego reconoció en su comunicado que su reacción no había sido la adecuada. "Sé que no debí hacerlo público, pero la pasión pudo más que la razón", admitió en su escrito dirigido a la afición.

Rodríguez enfatizó su compromiso histórico con el club balear declarando que "este es el club de mi vida". "A veces esa frustración la gestiono de manera equivocada", escribió refiriéndose a su reacción inicial en redes sociales.

No obstante, mantuvo su posición sobre la falta de meritocracia en las decisiones técnicas del entrenador y la necesidad de respetar el trabajo de los veteranos.

El mensaje concluía con una petición de respeto hacia su compromiso con la institución. "Solo pido que se respete ese mismo compromiso. El sábado, ese respeto no estuvo ahí", zanjó el comunicado.

La suspensión de empleo y sueldo representa la máxima sanción disciplinaria contemplada por el código de la AFE. Durante este período, Rodríguez no puede entrenarse ni acceder a las instalaciones del club. De hecho, este miércoles no ha entrenado junto a sus compañeros.