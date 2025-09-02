La agonía de Antony esperando su fichaje por el Betis: "Pasé 40 días en un hotel con miedo a que esto no se diera"

La espera se hizo eterna, hasta el último día de mercado, pero Antony acabó cumpliendo su sueño: volver al Real Betis. La afición le recibió en Sevilla como un héroe el lunes por la noche y este martes fue el brasileño quien se entregó a los suyos durante su presentación.

Lo hizo entre lágrimas. Hablando de lo mucho que ha sufrido para que se concretara el fichaje, la demora de la operación y de la ilusión de regresar al club que le ha hecho ofrecer su mejor versión como futbolista.

"Estaba ansioso de vivir esto. Ha sido un mes muy difícil, más de 40 días en el hotel, días muy duros, pero mi agente y todos los directivos del club sabían las ganas que tenía de volver al Betis. Estoy muy feliz de estar aquí y de pelear por cosas". Esas fueron sus primeras palabras. Directas desde el corazón a todo el beticismo. Hasta se le saltaron las lágrimas.

Antonio de Triana.



En su barrio.



Antonio de Triana.

En su barrio.

Con su gente.

"No vine por el dinero, tengo mucho sentimiento por este club, mucho cariño, siempre fue mi primera opción, por eso esperé hasta los últimos días", añadió el '7' bético, a quien le marcó mucho el recibimiento de los hinchas.

"Es la primera vez que he vivido esto... Desde hace días tenía ya a gente en mi casa, estaba ansioso por estar aquí... cuando me ponga la camiseta voy a correr por cada uno de ellos", dijo.

El miedo en Mánchester

Antony se mostró muy feliz en su presentación, algo que no había experimentado demasiado en el último mes. Fueron 40 días difíciles en los que llegó a temer que no iba a vestir este curso la elástica verdiblanca.

"Todos los días muy ansioso, el domingo estaba todo listo para viajar, pero tuvimos que esperar. Dejé muy claro que mi primera opción era el Betis, era Betis o Betis, no había otra opción. Hablé con mi madre y mi hermana en Brasil, estaban llorando, porque lo que ha pasado en Manchester fue muy difícil", dijo.

Lágrimas de sufrimiento. De felicidad.



Lágrimas de sufrimiento. De felicidad.

Tranquilo. Ya estás en casa

"Era difícil, todos estaban trabajando mucho, durante semanas, pero como hablaba antes, por la fe que tengo esperé hasta el último día porque sabía que iban a pasar cosas buenas y que lo que estaba pasando en Manchester tenía un porqué", añadió Antony.

"Siempre dejé muy claro que mi decisión era volver al Betis. Tenía otros clubes, otras propuestas, pero el Betis para mí era lo más importante, esa fue mi primera opción siempre", sentenció".