El sueño turco de Mourinho llega a su fin: el Fenerbahçe anuncia su destitución y le indemnizarán con 20 millones

José Mourinho, con rostro serio durante el partido del Fenerbahçe ante el Benfica. EFE

José Mourinho ya es historia del Fenerbahçe. A través de sus redes sociales, el club ha anunciado una decisión que se empezó a valorar tras la eliminación en el playoff de la Champions ante el Benfica.

La eliminación dejó una situación que no era la esperada ni por el club ni por Mourinho, que ya había mostrado su descontento por el trabajo de la directiva. Esta misma semana, en la previa del partido contra el conjunto portugués, 'The Special One' criticó a la directiva por la falta de fichajes.

"No creo que se haya hecho ningún esfuerzo extra para los fichajes. Si la Champions fuera el objetivo principal de nuestro club, creo que algo habría ocurrido con los nuevos fichajes para los partidos ante Feyenoord o Benfica", afirmó Mourinho.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

No estar por segundo año consecutivo en la Champions bajo la dirección técnica del portugués ha sido un varapalo importante para el club y también para el técnico luso en lo personal. Y es que la última vez que dirigió a un equipo en la mayor competición europea a nivel de clubes fue el 10 de marzo de 2020.

Por aquel entonces, Mourinho dirigía al Tottenham. Desde entonces han pasado ya casi 2.000 días en los que el portugués no encuentra el camino de regreso a la competición que conquistó dos veces y que ahora ha desencadenado el fin de su aventura en Turquía.

Mourinho, dirigiendo al Fenerbahce en un partido contra el Galatasaray Reuters

Un año después de su llegada al Fenerbahçe, José Mourinho se marcha sin haber ganado ningún título y sin conseguir imponerse en ningún derbi ante el Galatasaray, el eterno rival.

No obstante, la salida del portugués no va a ser barata para Ali Koç, presidente del Fenerbahçe. Y es que el conjunto turco tendrá que pagar más de 20 millones de euros en concepto de indemnización.

En las últimas semanas desde Inglaterra se ha hablado de un supuesto interés del Nottingham Forest para que el portugués vuelva a la Premier League, aunque Mourinho podría tomarse un tiempo de inactividad para afrontar su nuevo reto profesional con energías renovadas.