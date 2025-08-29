Luis de la Fuente le abre la puerta de la Selección a Joan García, pero avisa: "Aquí no vienen jugadores de clubes"

Luis de la Fuente, en rueda de prensa tras anunciar la convocatoria para los primeros partidos clasificatorios para el Mundial 2026. EFE

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación después de anunciar la lista de convocados para los primeros partidos que tendrá que disputar España para estar el año que viene en un Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Antes de empezar a responder las preguntas de la prensa, el seleccionador quiso mandar un mensaje de ánimo a las familias de las víctimas que han perdido la vida en los incendios.

Con semblante tranquilo y cauteloso como siempre, Luis de la Fuente transmitió prudencia ante la dificultad de ganar a Bulgaria y Turquía a domicilio, además de explicar los motivos que le han llevado a convocar o no a importantes jugadores.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Esta es la lista de 26 futbolistas que Luis de la Fuente ha convocado para los partidos ante Bulgaria y Turquía los días 4 y 7 de septiembre.



¡Empieza nuestro camino al Mundial!



ℹ️ Toda la información: https://t.co/WMFtAuuLQA#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/TB5rWZI39H — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) August 29, 2025

El regreso de Rodri y Carvajal

"La noticia más importante es que están con nosotros de vuelta. Con pasión y aportando mucho. Son nuestros capitanes y los mejores del mundo en su posición. Celebramos que estén de nuevo con nosotros y nos van a aportar muchísimo".

El rol de los dos jugadores

"Es una nueva etapa. Necesitamos a todos implicados y con la idea muy clara de cara a este año. Todos pensamos en el Mundial, pero tenemos una clasificación muy difícil. He hablado con ellos, están muy bien y saben el rol que van a jugar. Van a ser vitales para nosotros. No tenía ninguna duda de su presencia y de que fueran uno más de nosotros".

🎙️ "Celebramos muchísimo que Rodrigo y @DaniCarvajal92 estén de vuelta con nosotros".



➡️ "Son muy importantes para nosotros, los mejores del mundo en su posición".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.

La ausencia de Joan García

"La presión es la que es. No siento presión ni por él ni por nadie. Conocemos a los jugadores desde hace mucho tiempo. Tenemos al mejor director deportivo del mundo y conoce a todos los porteros como nadie. Podía haber estado, pero no por jugar en el Barça. No elegimos según los clubes, son jugadores de la selección española.

Lo importante es que se viene a defender un escudo, un país y una Selección. Llegará el momento de Joan, un grandísimo portero, igual que otros jugadores de la Sub-21 y otros que están tocando la puerta para entrar. Tenemos 23 jugadores, pero hay otros que no han podido venir por otros motivos. Somos unos afortunados".

Jesús Rodríguez, la novedad

"Más de lo mismo. El año pasado le seguimos igual que otros de la Sub-21 y era el momento oportuno. Encajaba en nuestra idea. Habrá otros que el año que viene irán entrando. Hay que poner en valor el fútbol base. Hay una cantera excepcional. Tenemos tres o cuatro jugadores de máximo nivel mundial".

🎙️ "Era el momento adecuado para que Jesús Rodríguez estuviese con nosotros porque encajaba en nuestra idea".



➡️ "El fútbol base español tiene una cantera excepcional".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.

Los jugadores con doble nacionalidad

"Yo siempre he dicho que haya condiciones para que los jugadores jueguen con España. Cuando alguien está convencido de jugar con España, tendrá opciones siempre. Celebramos las situaciones de muchos jugadores. De Yarek, de Dean.

Hay un gran trabajo de fidelización, de tratar de acercarles nuestra idea. El futbolista es el que libremente decide una cosa u otra. A veces irán con nosotros y otras veces con otra selección".

Favoritos para el Mundial

"Es una clasificación muy difícil. Italia se ha quedado fuera de dos mundiales y es una súper selección. Primero la clasificación, pero es muy bonito que te metan entre los favoritos. Es muy difícil. Las finales hemos visto que es muy difícil. Hay que dar los pasos para estar en una final, pero hay que ponerlo en valor y destacar la clasificación".

🎙️ "En mi opinión, el futbolista español es el más completo del mundo en cuanto a interpretación del juego, en conceptos tácticos y técnicos".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.

Las celebraciones de Lamine

"La celebración no es ponerse una corona, es ponerse una chistera de mago. Quiero poner la costumbre de destacar lo más frívolo, hay que poner en valor que con 16 años trabaja como el que más, entrena como el que más. Va al gimnasio... No es gracias a un gesto o a salir de fiesta. Hay que poner en valor el trabajo que hay por detrás. A ver si lo que creéis es que Alcaraz solo va a Ibiza. No gana por ir a Ibiza".

Laporte y su futuro

"He hablado con él y deseo que se solucione todo. Es importantísimo para nosotros. Está al nivel de Carvajal, Rodri... queremos jugadores felices. Queremos que su situación esté arreglada y entonces contaremos con él. A ver si en septiembre u octubre es posible".

Las etapas de Gonzalo

"Tuve la suerte de hacer la mili. Gonzalo está haciendo el camino que tiene que hacer. Desde categorías inferiores hace el trabajo necesario. Hay que hacer méritos, pero los méritos son subjetivos y no son todos iguales. Tendrá su momento porque trabaja muy bien. Ojalá haya muchos Gonzalos, Jesuses, Yareks...".

El idilio de Morata y la Selección

"Aquí no se regala nada a nadie. Se lo ha ganado él con la trayectoria. Un amigo me decía que ya estás pensado en renovar... pero si somos de las selecciones más jóvenes qué renovación vamos a hacer. Álvaro es muy importante dentro y fuera del campo. Suma muchísimo. Es una referencia para todos los jóvenes".

Dos partidos fuera de casa

"El grupo es muy difícil. Septiembre también es muy difícil. Los futbolistas están empezando, acaban de cambiar de clubes. No se tiene la finura. Me preocupa Bulgaria, llegar mentalizados y luego llegar a Turquía. Primero tenemos que centrarnos en Bulgaria".

Villarreal - Barça en Miami

"Siempre digo que máximo respeto a los órganos competentes que piensan en lo mejor del fútbol español. Si creen que eso nos va a beneficiar a todo el fútbol español... Si todo esto que nos parece novedoso, veamos hacia dónde va el fútbol y que se adopta y qué no. Dediquémonos a jugar donde nos toque".