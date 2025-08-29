Quién es José María Sánchez Martínez, el árbitro del Real Madrid-RCD Mallorca: este es su balance con ambos clubes

La RFEF ha designado al murciano José María Sánchez Martínez para pitar el duelo de este sábado entre el Real Madrid y el RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu. Juan Luis Pulido le acompañará desde el VAR.

El colegiado, nacido en Lorca, ya ha pitado dos duelos entre los blancos y los bermellones, ambos en La Palma y con sendas victorias madridistas.

El curso pasado, arbitró el Getafe-Real Madrid que acabó con un resultado favorable a los de Chamartín (0-1), y su balance histórico es muy favorable: 20 victorias, siete empates y cinco derrotas. Por el contrario, el Mallorca tiene un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas.

En el duelo que protagonizaron ambos equipos en la temporada 21/22, el Real Madrid se quejó de la permisividad del colegiado con las entradas de la defensa balear, sobre todo por los piques entre Pablo Maffeo y Vinicius Junior.

La temporada pasada, también arbitró el Clásico de la jornada 11 en el Bernabéu en el que el Barça de Flick dio una de sus mayores exhibiciones del curso (0-4).

Algunas de sus mayores polémicas han llegado, precisamente, en los Clásicos. De hecho, Martínez no ha dejado buen sabor de boca ni para los blaugranas ni para los blancos.

En el Clásico del Bernabéu de 2017, el Real Madrid protestó el gol de Aleix Vidal ya que en la jugada previa el balón había salido fuera de banda. Al no percibirlo, Messi recogió la pelota y acabó dando la asistencia para el 0-3.

Un año después, pitó un penalti muy discutido de Varane sobre Luis Suárez en el Camp Nou que acabó siendo la primera pena máxima señalada desde el VAR en la historia de los Clásicos.

Los blaugranas también han protestado sus decisiones en los duelos contra su eterno rival. En el Clásico liguero del Bernabéu de la temporada 2022/23 (3-1), no pitó un posible penalti de Carvajal a Lewandowski, pero sí lo hizo en una entrada de Eric García sobre Rodrygo que acabó por sentenciar el partido.

Más de cinco amarillas por encuentro

El veterano colegiado ha pitado 200 partidos en Primera y también tiene experiencia en competiciones europeas desde su debut en la 15-16.

Sus estadísticas reflejan que ha sacado una media de 5,46 tarjetas amarillas por partido, además de señalar un penalti cada cuatro encuentros o expulsar a un jugador en uno de cada diez.