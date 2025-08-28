El Villarreal - Barça de Miami, en el alambre: UEFA escuchará al Real Madrid y decidirá el 11 de septiembre

El 11 de septiembre, en Tirana, el Comité Ejecutivo de la UEFA decidirá si autoriza que el encuentro entre Villarreal y Barcelona de la jornada 17 de La Liga se celebre en Miami, y resolverá también qué estadio acogerá la final de la Champions League 2027, estando el Metropolitano entre los candidatos.

La UEFA está examinando la petición presentada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), valorando los argumentos jurídicos aportados y las posibles repercusiones antes de emitir su resolución en un sentido u otro.

Además, el organismo ha recibido una solicitud del Real Madrid para que se deniegue el permiso, al considerar que el traslado modificaría el equilibrio competitivo y comprometería la integridad del torneo; también constan la oposición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la de Football Supporters Europe.

La AFE calificó de falta de respeto a los futbolistas la decisión de la junta directiva de la RFEF de pedir autorización a la UEFA y a la FIFA para trasladar el partido, por la "ausencia de diálogo e información", tras reunirse con los capitanes de Primera, y su presidente, David Aganzo, votó en contra en la junta de la RFEF el 11 de agosto.

Además del posible traslado del Villarreal-Barça, previsto para el 20-21 de diciembre, la UEFA tiene también sobre la mesa otra petición de Italia para que el partido Milan-Como, de la Serie A, se juegue en la localidad austaliana de Perth.

Aleksandr Ceferin, presidente de la UEFA, junto a Al-Khelaifi, presidente del PSG Reuters

La iniciativa de Italia se debe a que el fin de semana del 7 y 8 de febrero de 2026, en el que debe jugarse el encuentro, se va a celebrar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina en el estadio del Milan (San Siro).

Las finales de 2027

El Ejecutivo deberá igualmente pronunciarse sobre la sede de la Champions League masculina de 2027, con el estadio Metropolitano de Madrid como aspirante, y también la de la final de la Champions femenina, sedes que en principio tenía previsto haber elegido en mayo.

Además del Metropolitano, que de ser el elegido albergaría por segunda vez una final de la máxima competición continental después de que en 2019 el Liverpool se llevara el título frente al Tottenham, el estadio Olímpico de Baku opta a ser también sede de la final.

Para la Champions femenina se han postulado como escenario de la final el Camp Nou de Barcelona, el estadio Nacional de Varsovia, el St. Jakob Park de Basilea y el estadio Nacional de Gales en Cardiff.