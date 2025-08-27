La Comisión Europea, en contra del Villarreal-Barça en Miami: "Es una traición. Nuestro fútbol debe quedarse en Europa"

Continúan creciendo las voces que se oponen a la posibilidad de que partidos de las competiciones nacionales como el Villarreal-FC Barcelona de la jornada 17 de La Liga se trasladen a suelo extranjero.

El comisario europeo para la Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef, ha sido el último en sumarse a las críticas en un hilo de mensajes publicado este miércoles en su cuenta personal de X, en el que expresa que este tipo de innovaciones son una "traición" y que el fútbol europeo "debe quedarse en Europa".

"Estoy profundamente decepcionado por la posibilidad de que partidos de las ligas domésticas se disputen fuera de Europa. Expreso mi solidaridad con los aficionados al fútbol, sobre todo los de Villarreal y Barça en España, y los del AC Milan y Como 1907 en Italia", reza en su publicación.

1/ I’m deeply disappointed by proposals to stage domestic league matches outside Europe. — Glenn Micallef (@GlennMicallef) August 27, 2025

El mensaje hace referencia a los cuatro clubes que podrían disputar partidos en el extranjero esta temporada. Además de la polémica por la disputa del Villarreal-FC Barcelona en Miami, la Serie A también tiene un plan para que el duelo entre Milan y Como se dispute en Australia.

Micallef continúa reiterando que su compromiso es que los aficionados "han de ser incluidos" en las decisiones que conciernen al deporte y a la política, aunque no muestra recelos a la hora de expresar su opinión: "Las competiciones europeas deben jugarse en Europa. El fútbol europeo debe permanecer en Europa".

Para él, este tipo de proyectos no representan una "innovación", sino una "traición" al corazón del fútbol europeo, basado en clubes que se vertebran en torno a las comunidades locales y a la tradición.

"Como comisario y aficionado al fútbol durante toda mi vida, considero que los clubes deben gran parte de su éxito a sus comunidades y aficionados locales. Este es un nuevo test tras lo sucedido con la Superliga. Los clubs vinculados a la comunidad son el corazón del modelo deportivo europeo, así que llevar nuestras competiciones al extranjero no es una innovación, sino una traición", sentencia.

Desde que LaLiga y la RFEF impulsasen la disputa del Villarreal-Barça en Miami, las críticas se han multiplicado tanto dentro como fuera de las instituciones relacionadas con el fútbol.

El pasado 12 de agosto, el Real Madrid pidió a la UEFA, la FIFA y el CSD que no autorizasen el traslado del partido al no contar con "el consentimiento de los clubes" de LaLiga y por "romper la igualdad" y "adulterar" la competición.