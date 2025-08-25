Ceballos, al Marsella: la operación toma forma y da sentido a su mensaje tras jugar en Oviedo

En las próximas horas, Dani Ceballos podría pasar a ser futbolista del Olympique de Marsella. Las negociaciones con el Real Madrid están en marcha, tal y como cuentan este lunes periodistas especializados en el mercado como Fabrizio Romano. La fórmula: una cesión con opción de compra.

El asunto Ceballos era uno de los pocos que les quedaba por resolver al Real Madrid en la última semana de la ventana de traspasos. Relegado al fondo del armario desde la llegada de Xabi Alonso, el jugador buscaba una salida y la ha encontrado.

No será el Betis, a pesar de los constantes guiños públicos del jugador. El club verdiblanco no podía asumir la ficha del jugador ni el montante de un fichaje, y la operación nunca llegó a ser una opción real. El Marsella, con el futuro de Rabiot en el aire, ha sido la solución.

La explosión de información acerca del futuro de Ceballos ha llegado tan solo horas después del partido del Real Madrid en Oviedo. En la victoria blanca, una de las sorpresas fue que el centrocampista español tuviera unos pocos minutos en el campo —entró en el 87' por Mbappé—.

Después de jugar, Ceballos colgaba una imagen del partido en las redes sociales junto a un mensaje enigmático: "Last dance". En español, 'último baile'. Ya entonces desataba todo tipo de rumores que ahora parecen confirmarse con los movimientos desde Marsella.

Sin hueco y pensando en salir

La situación de Ceballos bajo Alonso ha sido dramáticamente marginal. En este inicio de temporada, el sevillano ha disputado apenas cinco minutos en total distribuidos en dos apariciones: un minuto contra Osasuna y los cuatro contra el Oviedo.

Estas cifras contrastan brutalmente con las 41 apariciones de la temporada anterior bajo Ancelotti.

No han ayudado desde la llegada de Xabi Alonso los constantes guiños hacia el Betis, el club donde se formó y debutó profesionalmente. En declaraciones de julio, el jugador fue explícito: "El Betis fue mi casa y siempre lo será. Ojalá que siempre tenga la puerta abierta".

Los rumores de regreso se intensificaron tras la lesión de Isco, que estará varios meses de baja, convirtiendo a Ceballos en un candidato ideal para ser su recambio. El propio Ceballos ha alimentado la especulación dando likes a publicaciones del Betis y montajes con la camiseta verdiblanca.

Todo apunta a que Ceballos jugó sus últimos minutos con la camiseta del Real Madrid en el Carlos Tartiere. El punto y final, ya que se habla que la opción de compra del club francés sería obligatoria, a ocho años de historia compartida con la entidad merengue.