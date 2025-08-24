Así fue el penalti que Mastantuono pidió y De Burgos Bengoetxea decidió no pitar

La primera acción polémica en el duelo entre el Real Oviedo y el Real Madrid no ha tardado en llegar. El argentino Franco Mastantuono pidió penalti en una de las primeras acciones de peligro del choque, pero De Burgos Bengoetxea decretó que la acción no era merecedora de pena máxima.

Corría el minuto 15 cuando el argentino recibió el balón en la frontal, se fue directo al área y trató de colarse entre los centrales. La defensa le cerró el paso intentando sujetarlo y el extremo acabó en el suelo.

Mastantuono pidió penalti, argumentando que había sido agarrado por Dani Calvo, pero el colegiado determinó que la acción defensiva no era suficiente para pitar penalti.