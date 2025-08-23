La ilusión del Oviedo y el fortín del Tartiere ponen a prueba la evolución y el rodaje del Real Madrid de Xabi Alonso

El Carlos Tartiere se prepara para reencontrarse este domingo con el fútbol de Primera División tras 24 años de ausencia con un duelo de altura ante el Real Madrid a partir de las 21:30.

El Real Oviedo regresó a la categoría reina con derrota (0-2) ante el Villarreal, mientras el Real Madrid se impuso en casa frente al Osasuna con un solitario gol de Kylian Mbappé.

El balance histórico entre ambos conjuntos favorece claramente al Real Madrid con 53 victorias, 16 empates y 14 derrotas, pero el último precedente, que se remonta a 2001, acabó en empate (1-1).

Para el encuentro, el técnico tolosarra recuperará para la causa a Antonio Rüdiger. El central alemán se perdió el estreno liguero por culpa de una sanción que venía arrastrando desde el último Clásico y estará listo para los planes de Alonso.

La defensa fue uno de los principales problemas del equipo el pasado curso, por lo que la recuperación de un buen nivel del alemán, el regreso de David Alaba o Éder Militão se antojan claves.

El fichaje de Dean Huijsen y Álvaro Carreras también está dejando buenas sensaciones, como se demostró ante un Osasuna que apenas creó peligro.

El ataque y la continuidad en el juego es lo que más preocupa a Xabi Alonso, que no vería con malos ojos la llegada de un mediocentro organizador. Hasta que esa posibilidad no se concrete, los galones del equipo han recaído en Arda Güler, indiscutible para el tolosarra.

Xabi Alonso, en el banquillo antes del comienzo del partido ante Osasuna. Reuters

La gran duda llega en las bandas. Vinicius, alejado de su nivel, sigue acaparando las críticas, mientras en la derecha hay dudas sobre la posible titularidad de Brahim, amenazada por la irrupción de Mastantuono y un Rodrygo que apenas está contando.

Para los de Xabi, el principal obstáculo será la falta de rodaje ante un verano atípico y con una pretemporada casi inexistente.

"Una fiesta del fútbol"

El entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, resumió en la rueda de prensa previa el sentir de toda una ciudad al describir el partido como "una fiesta del fútbol".

El técnico ha dejado claro que su equipo "no se va a achicar" y que junto a su afición serán "más fuertes".

Si en el conjunto blanco destacan las bajas de Bellingham, Endrick, Camavinga o Mendy, Paunovic no podrá contar con Colombatto, Lucas Ahijado y Alberto Reina.

El propio Paunovic estuvo presente (como jugador) en el último duelo entre el Oviedo y el Real Madrid hace 24 años. Entonces, Jaime hacía soñar al oviedismo, pero Santiago Solari empató el choque.

Designación

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha dado a conocer que Ricardo de Burgos Bengoetxea será el encargado de impartir justicia el domingo a partir de las 21:00 horas en el Carlos Tartiere.

El colegiado vasco, que estará auxiliado por Javier Iglesias en el VAR, volverá a arbitrar un encuentro del Real Madrid tras toda la polémica que generaron sus declaraciones en la previa de la final de la Copa del Rey de la pasada temporada.

En concreto, De Burgos se quejó del trato que recibe el colectivo arbitral por parte de Real Madrid TV, el canal oficial del club blanco.

De Burgos le ha arbitrado 20 partidos al Real Madrid con un balance de 13 triunfos para los blancos, cuatro empates y tres derrotas.