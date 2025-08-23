El padre de Lamine Yamal lanza un mensaje a las autoridades de Barcelona: "Más seguridad y menos ladrones"

El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, ha vuelto a causar revuelo en redes sociales tras publicar una story en su cuenta personal de Instagram en la que pide "más seguridad y menos ladrones" en la ciudad de Barcelona.

El mensaje, aunque escueto, va acompañado de un emoji que expresa el gesto de una oración, en lo que representa un mensaje claro de preocupación por los delitos callejeros en la ciudad condal.

Sin dar más pistas sobre si ha sufrido algún tipo de percance concreto, Nasraoui ya ha denunciado haber sufrido robos en el pasado.

Captura de pantalla del mensaje del padre de Lamine Yamal. Redes Sociales

En concreto, tras anunciar que sufre epilepsia, denunció haber sido víctima de hurtos en situaciones en las que el ladrón se "aprovechaba" de su condición médica.

El 14 de agosto de 2024, Nasraoui sufrió una emboscada tras una trifulca vecinal y fue apuñalado en el tórax y en el costado, por lo que fue trasladado con heridas graves al hospital Can Ruti de Badalona.

El suceso acabó con cuatro personas detenidas y aún se investigan los hechos que precedieron a la pelea.

En sus datos de criminalidad del primer trimestre de 2025, Barcelona ha reducido su criminalidad en un 8,8%, pero se disparan las peleas, las armas blancas y los casos de multirreincidencia.

Con todo, la sensación de inseguridad en Barcelona ha ido acumulando una mayor presencia en el debate público en los últimos años.