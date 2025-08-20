Maxi López, sin filtros sobre los secretos del vestuario del Barça de Rijkaard: "Yo tenía un cuarto en casa de Ronaldinho"

Maxi López, nacido el 3 de abril de 1984 en Buenos Aires, emergió como delantero que combinó talento y entrega. Su etapa europea, en el Barça, condensó éxitos y decisiones que marcaron su trayectoria.

Formado en las divisiones inferiores de River Plate, debutó con diecisiete años el 22 de julio de 2001 por decisión de Ramón Díaz. En River ganó tres Clausuras y cerró su ciclo con setenta encuentros oficiales antes de emigrar.

En enero de 2005 el FC Barcelona fichó a López por seis millones de euros. Debutó en La Liga el 6 de febrero frente al Atlético de Madrid, entrando en los minutos finales.

La prometedora llegada se vio truncada por la lesión: el 30 de abril de 2005 rompió el quinto metatarsiano del pie derecho, una dolencia que le alejó de la competición durante meses y condicionó su recorrido en el primer equipo.

Su instante más recordado llegó en Champions el 23 de febrero de 2005. Ante el Chelsea recibió un pase, superó la defensa, batió a Petr Cech y firmó un gol que quedó en la memoria blaugrana.

La competencia fue intensa con técnicos como Frank Rijkaard y atacantes consagrados como Henrik Larsson y Samuel Eto'o. Pese a sus pocos minutos, fue integrante del plantel que levantó Liga y Champions.

La convivencia del vestuario fue decisiva. López destacó la figura de Ronaldinho y el vínculo con compañeros que le facilitaron asentarse en la ciudad y entender la química del grupo.

"Yo estaba todo el rato con Ronnie, con Deco y con Thiago Motta. Rafa Márquez también. Iba con ellos a todos lados. A veces cuando me quedaba solo en casa me pasaban a buscar, me decían de ir a comer juntos...", ha explicado en el podcast de Post United.

"Cuando estábamos afuera de Barcelona dormía en casa de Ronnie, tenía un cuarto para mí donde yo podía dormir. Cuando él venía a Barcelona, porque él vivía fuera, dormía en mi casa. Era una relación increíble", añadió.

Y siguió: "Me arroparon en seguida y había una magia dentro del vestuario. Fue un periodo ganador, pero había una armonía que no es fácil de conseguir en un vestuario con jugadores tan importantes. Estaban también Xavi, Iniesta, Puyol, Eto'o...".

Maxi López, en la misma entrevista, relata cómo fue la celebración de la Champions League de 2006.: "Creamos un mar de champagne al ganar la Champions. Empezamos en París y terminamos en otras ciudades. Fue increíble", contó.

Sobre Leo Messi explicó: "Vivía en Barcelona con tres amigos de la infancia y pasábamos mucho tiempo con Messi haciendo asados y jugando a la Play", un recuerdo que subraya la cercanía entre compañeros.

También pudo conocer a Neymar: "Con 17 años en el Santos era una locura, hacía lo que quería, se divertía con los rivales, no lo podías parar...".

Y en el apartado de entrenadores, dejó una divertida anécdota hablando de Manuel Pellegrini: "Hacía charlas de una hora sobre el partido y no sabías si te dormías o no te dormías. Era muy inteligente". Su legado sigue presente en recuerdos.