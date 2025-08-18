El palo de un entrenador de La Liga a Tebas por el Villarreal - Barça de Miami: "No podemos ni expresar nuestras opiniones"

LaLiga propuso la semana pasada que el Villarreal - FC Barcelona de la jornada 17 se juegue en Miami para internacionalizar la competición. Una idea que ha generado debate entre clubes y aficionados, encadenando las críticas.

Osasuna y su técnico Alessio Lisci han sido los últimos en mostrarse contrarios a la sugerencia de LaLiga en defensa de los aficionados. Una entreviata del entrenador italiano en el Diario de Navarrah desatado la reacción rojilla.

Lisci dijo en la charla con el citado medio sobre el partido de Miami: "Es normal que no me guste, no me gusta. Yo creo que el fútbol es de los aficionados, son el motor de esto, después de los futbolistas evidentemente".

"Creo que en los últimos años se está cuidando muy poco tanto a los futbolistas, con la cantidad de partidos que están jugando, como a los aficionados. No me gusta a mí tampoco y entiendo completamente que los aficionados estén así. Nosotros no podemos hacer nada, expresar nuestras opiniones, aunque a veces no podemos ni expresar nuestras opiniones".

"Es así, no me gusta, también es verdad que mucho de esto se hace por temas de televisiones, que también es la base del dinero que está en los clubes. No estoy atacando a nadie, simplemente no me gusta", insistió.

Las críticas se suceden

Lisci no ha sido el único entrenador de Primera División en criticar la gestión de LaLiga de Javier Tebas en las últimas horas. El técnico del Celta, Claudio Giráldez, en la previa del duelo que disputó este domingo contra Getafe, advirtió sobre los problemas de jugar lejos de la hinchada.

"Para los futbolistas y los aficionados no es lo adecuado jugar un partido lejos de donde solemos hacerlo porque dificulta que los aficionados puedan acudir y el cuidado del estado de los jugadores", criticó Giráldez.

"Entiendo que hay que mejorar nuestra marca, nuestros ingresos, que tenemos que darle patrocinio a nuestro fútbol y tiene que haber unos ingresos para ello. Lo único que me preocupa es que sea ecuánime, que se garantice una justicia en una deportividad y que todos los clubes estén de acuerdo en esas decisiones", añadió.

Tebas, por el momento, sigue confiando en celebrar el partido en diciembre en Miami si se completan los trámites. "A final de septiembre tendremos una respuesta sobre si se jugará o no en Miami", dijo el pasado viernes en el programa Tablero Deportivo de RNE.

"Ya se jugó un partido de Copa entre Málaga y Atlético en Marbella y no se debatió. De los que han hablado están Fernando Roig y el Barcelona que están a favor, y lo han pedido", explicó Tebas.

"LaLiga no puede ser el hazmerreír de Europa, cuando vemos que en Italia o Francia están jugando fuera del país. La Supercopa también se juega fuera de España, y no veo que sea un problema. Y se cambió el formato. Se está haciendo un problema mayor del que es", señaló Tebas.

"En ningún sitio del mundo pasa. Fernando Roig lo dijo claro: 'O hacemos cosas o seremos irrelevantes'. Luego viene la NFL y estamos encantados, y si jugase la NBA estaríamos todos aún más encantados. Es solo un partido de nuestra competición", subrayó.

La Asamblea de LaLiga deberá valorar argumentos sociales y económicos para terminar de dar forma a la idea. El pulso entre internacionalización y defensa de la afición decidirá.