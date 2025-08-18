Los días clave para definir el futuro de los descartes de Flick, Guardiola y Luis Enrique: el momento álgido del mercado

Dos semanas restan para el cierre del mercado de fichajes y la tranquilidad momentánea de los directores deportivos contrasta con la impaciencia de los entrenadores que quieren tener ya confeccionada su plantilla.

El cierre simultáneo del mercado en las principales ligas europeas el 1 de septiembre añade presión adicional a unas negociaciones que prometen extenderse hasta el último minuto. ¿El motivo? Nadie da su brazo a torcer.

En la pretemporada, Flick ya hizo una criba y trasladó a Deco los jugadores que no quiere: Iñaki Peña, Marc Casadó, Oriol Romeu y Pau Víctor. La operación más compleja es la del portero a quien se le ha buscado una salida -sin éxito hasta el momento debido a su alto salario-.

En el PSG, el nombre propio es Donnarumma. El italiano no cuenta para Luis Enrique después de que el asturiano así lo hiciera saber públicamente en la previa del partido de la Supercopa de Europa ante el Tottenham y a falta de un año de que expire su contrato, el club le busca una salida.

Donnarrumma puede hacer las maletas con destino Manchester, con los dos equipos de la ciudad disputando una pelea por hacerse con los servicios del italiano. No obstante, el City tiene como prioridad resolver la situación de Savinho, por quien el Tottenham ya ha presentado una oferta de 50 kilos.

Las urgencias del Barça

El Barça tiene sobre la mesa dos situaciones delicadas que requieren solución inmediata. Hansi Flick no cuenta con un Iñaki Peña que quiere salir en busca de minutos. Y es que su situación se ha complicado tras la incorporación de Joan García y la competencia con Szczesny y Ter Stegen.

El Como 1907, dirigido por Cesc Fábregas, había mostrado gran interés en el alicantino tras el Joan Gamper, pero la operación se vio truncada. El Valencia y el Celta de Vigo también habían sondeado la posibilidad de su incorporación, aunque las negociaciones no prosperaron.

Iñaki Peña, en el amistoso ante el Seoul en pretemporada. Reuters

Por otro lado, Marc Casadó vive una situación similar de incertidumbre. Después de haber ganado protagonismo bajo las órdenes de Flick durante la primera parte de la temporada pasada, el centrocampista de Sant Pere de Vilamajor perdió su condición de titular tras el regreso de Frenkie de Jong.

La elevada competencia en el centro del campo azulgrana ha limitado sus oportunidades, y su salida no se descarta antes del cierre del mercado.

En el país vecino, el PSG protagoniza uno de los movimientos más llamativos de este final de mercado. Luis Enrique ha sido contundente respecto al futuro de Donnarumma: "Lo de Donnarumma es decisión 100% mía, quiero otro estilo de portero", reconoció en la rueda de prensa previa al partido ante el Tottenham en la final de la Supercopa de Europa.

El Manchester City ha emergido como el destino más probable para Donnarumma, con informaciones que apuntan a que ya existe un acuerdo entre el jugador y el club inglés. La operación se valora en torno a los 50 millones de euros, una cifra que el City considera asumible para reforzar su portería con un guardameta de máximo nivel.

El efecto dominó

La llegada de Donnarumma al Etihad Stadium afectaría directamente a Ederson. El brasileño ha sido objeto de interés por parte del Galatasaray, que ya ha presentado una oferta de 10 millones de euros.

Si Ederson finalmente se marcha a Turquía o a Arabia Saudí, como se ha especulado durante todo el verano, esto abriría la puerta definitiva para que Donnarumma se convierta en el nuevo guardameta titular del equipo de Pep Guardiola.

Pep Guardiola, en el partido ante los Wolves. Reuters

Otro de los casos pendientes en el Manchester City es el futuro de Savinho. El extremo ha despertado el interés del Tottenham. Según Fabrizio Romano, las negociaciones entre ambos clubes continúan abiertas, aunque el City se muestra reacio a desprenderse del jugador sin recibir una oferta que considere satisfactoria.

Pep Guardiola ha sido claro al respecto: "Si quieren irse, que llamen a mi puerta, pero no lo han hecho". El técnico catalán mantiene su filosofía de no retener a jugadores que deseen marcharse, pero siempre bajo las condiciones económicas que establezca el club.

Con apenas dos semanas por delante, los clubes europeos se enfrentan a una intensa negociación final. Las operaciones de Donnarumma, Ederson, Peña, Casadó y Savinho podrían marcar el ritmo de los últimos días de un mercado que ha estado dominado por la Premier League en términos de inversión económica.