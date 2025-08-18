Quién es Adrián Cordero, el árbitro del Real Madrid-Osasuna: antecedentes y polémicas

Adrián Cordero Vega, durante un partido entre el Granada y el Getafe. EUROPA PRESS

Adrián Cordero Vega ha sido el elegido para arbitrar este martes 19 de agosto el debut liguero del Real Madrid contra Osasuna. El colegiado cántabro estará acompañado por Daniel Jesús Trujillo desde el VAR.

Cordero Vega es un colegiado con amplio recorrido en el fútbol español. Tras debutar en Primera en 2018 y descender a Segunda en 2022, regresó a la máxima categoría en la campaña 2024/25, consolidándose como árbitro fijo de la plantilla arbitral.

A lo largo de su trayectoria, ha dirigido más de 90 partidos en Primera División. Es conocido por su estilo dialogante y carácter calmado, pero también por mantener el control sin recurrir con frecuencia a las tarjetas, aunque muestra una media de 5,4 amarillas por encuentro y 0,12 rojas por partido.

El historial de Cordero Vega con el Real Madrid es escaso, ya que el equipo blanco suele recibir pocas designaciones suyas, en parte por su reciente vuelta a Primera. Les ha dirigido en cinco partidos, con un balance de tres victorias, un empate y una derrota.

En el caso de Osasuna, el colegiado cántabro sí ha estado en varios compromisos oficiales. En total lo ha hecho en 13 ocasiones, siendo uno de los equipos a los que más veces ha impartido justicia. Con él, el balance de los rojillos es de seis victorias, cinco empates y dos derrotas.

El curso pasado lo hizo hasta en cuatro partidos de Liga. Con un balance de dos victorias y dos empates para el conjunto dirigido en aquel entonces por Vicente Moreno.

Hasta la fecha, Adrián Cordero Vega nunca ha dirigido un enfrentamiento directo entre Real Madrid y Osasuna como colegiado principal en la máxima categoría del fútbol español, por lo que el choque del 19 de agosto será especial.

Sus polémicas

Entre los episodios polémicos recientes, destaca un encuentro entre Sevilla y Osasuna en abril de 2025, en el que una expulsión directa motivó protestas del equipo hispalense y encendió las redes sociales.

También se ha visto implicado en partidos con revisión VAR polémica y explicaciones posteriores públicamente debatidas, como en un choque entre Las Palmas y Barcelona la temporada pasada.

Cordero Vega, rodeado de los jugadores del Barça tras pitar un penalti en contra de los culés Reuters

Cordero Vega ganó en 2017 el Trofeo Guruceta como mejor árbitro de Segunda División y goza habitualmente de una valoración correcta por parte del Comité Técnico de Árbitros, a pesar de algún descenso puntual a Segunda tras temporadas irregulares.