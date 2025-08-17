La primera polémica arbitral de La Liga abre el camino del Barça para empezar su defensa del título con una victoria

El Barça comenzó su defensa del título de Liga con una cómoda victoria ante el Mallorca, pero lo hizo en un duelo marcado por la polémica arbitral. Los bermellones acabaron con nueve futbolistas, pero los motivos de sus quejas llegaron por lo ocurrido en otras acciones del juego.

Sin duda, la más clara llegó a los 22 minutos de partido. Con el Barça ya mandando en el luminoso, Lamine Yamal sacó un latigazo con la pierna izquierda que fue repelido con la cabeza por Raíllo, central del conjunto balear.

El capitán del Mallorca se fue al suelo conmocionado y José Luis Munuera Montero se llevó el silbato a la boca dispuesto a parar el partido para atender al jugador. Así lo dice el reglamento: si un jugador recibe un golpe en la cabeza hay que detener el juego de forma inmediata.

Así parecía que iba a ser. Sin embargo, después de pasar más de dos segundos con el silbato en la boca, no lo hizo sonar en ningún momento. La acción prosiguió, Ferran Torres recogió el rechace y acabó batiendo a un Leo Román que apenas estaba atento a la acción.

Incluso los futbolistas del Barça estaban confusos, sin saber si debían celebrar el gol, mientras las gradas estallaban contra el árbitro. Mientras tanto, los futbolistas del Mallorca recriminaban con vehemencia a Munuera su decisión.

El colegiado se acercó a hablar con Jagoba Arrasate, técnico del cuadro mallorquinista, y justificó su decisión. "Ha despejado el balón con la cabeza. He hablado con él. No está para llevárselo", le dijo al entrenador vasco.

👤 Arrasate: "Es un golpe en la cabeza. Tienes que pararlo".



👤 Munuera Montero: "Ha despejado el balón con la cabeza. He hablado con él. No está para llevárselo".#DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cMUhqniE5r — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 16, 2025

Raíllo, protagonista de la acción, ofreció también su versión tras la conclusión del partido: "El balón me da en la cabeza y han pasado diez segundos. Me mareo un poco porque mis dos primeros pasos son levantarme y no puedo, entonces creo que da tiempo más que de sobra para pararlo".

Por su parte, Flick no quiso entrar a valorar la jugada: "Yo siempre le digo a mis jugadores que en situaciones así, se ha de continuar con el juego hasta que el árbitro lo pite. Es una decisión arbitral que debemos respetar".

Más quejas

La acción del gol de Ferran Torres fue la gota que colmó el vaso para un Mallorca que acabó el partido muy descontento con José Luis Munuera. Pero hubo más, ese fue tan solo el principio de todo lo ocurrido.

Tan solo un minuto después, Morlanes vio una cartulina amarilla y en el minuto 33 se fue al túnel de vuestuarios después de ver la segunda tarjeta tras una falta sobre Lamine Yamal. Una patada en una acción sin demasiado peligro ya que varios futbolistas del Mallorca rodeaban al extremo español.

El ambiente se fue crispando y todo estalló por los aires en el minuto 38. Muriqi recibió un balón en largo, Joan García salió a su paso, y el portero azulgrana acabó recibiendo una dura patada en la cara.

Muriqi ve la tarjeta roja tras la patada a Joan García. EFE

José Luis Munuera le mostró amarilla, pero el VAR le llamó y acudió al monitor a revisar la jugada. No tardó demasiado en cambiar su decisión y terminó por expulsar al delantero del Mallorca. Todavía quedaban 50 minutos de partido y los de Arrasate se vieron con dos hombres menos.

La última acción polémica llegó en el tiempo añadido del primer acto. Mtaue Morey recibió de espaldas, se giró y Raphinha le arrolló con una durísima entrada con las dos piernas a la altura de la rodilla.

El RCD Mallorca reclamó roja para Raphinha en esta entrada sobre Mateu Jaume.



🟨 José Luis Munuera castigó con amarilla al brasileño. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/fE8NxTitns — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) August 16, 2025

Tuvo suerte del defensa catalán de no tener la pierna apoyada en el momento del impacto, librándose así de una posible lesión de gravedad.

La acción acabó únicamente con tarjeta amarilla y con la parroquia mallorquinista estallando de indignación y ofreciéndole una sonora pitada al término de los primeros 45 minutos.