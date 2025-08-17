El Getafe, el primer club que se planta esta temporada en un partido con 13 jugadores de la plantilla, siendo dos porteros

José Bordalás, la temporada pasada en el partido ante el Celta de Vigo en el Coliseum. Europa Press

Dos semanas restan para el cierre del mercado de fichajes y los clubes tienen que hacer malavares para conseguir inscribir a tiempo a sus futbolistas. El Barça lo consiguió con Joan García y Rashford a falta de unas horas para el encuentro ante el Mallorca, aunque para equipos como el Getafe no ha sido posible.

El pasado jueves, Ángel Torres denunció la desigual situación que viven la mayoría de clubes con el control económico impuesto por LaLiga. "He vendido a uno de los mejores centrales de La Liga por tres perras gordas para poder tener 16 o 17 jugadores inscritos", apuntó con crudeza refiriéndose a la venta de Omar Alderete al Sunderland.

Y es que el Getafe ha llegado a Vigo con solo 13 jugadores del primer equipo disponibles para José Bordalás. A pesar de que el club azulón suele anunciar las convocatorias de los partidos, en esta ocasión no se ha publicado la lista en las redes sociales.

En la web de LaLiga tan solo aparecen 15 jugadores del equipo madrileño, aunque para disputar su primer partido del campeonato nacional hay dos que se han caído: Borja Mayoral y Domingos Duarte.

El central portugués está sancionado y el delantero madrileño se encuentra lesionado. No obstante, de los 13 jugadores que tiene disponibles Bordalás, dos son porteros (David Soria y Letacek); mientras que otros dos (Peter Federico y Álex Sola) no entran en los planes del entrenador.

Un problema que se repite

El Getafe se encuentra atado de pies y manos. A pesar de haber realizado nueve incorporaciones este verano, únicamente Mario Martín y Liso han podido ser inscritos. El resto -Sancris, Juanmi, Kiko Femenía, Abqar, Neyou y Javi Muñoz- siguen sin estar habilitados para competir de manera oficial.

Este escenario recuerda al del pasado curso, cuando el Getafe inició La Liga en San Mamés con solo 18 jugadores disponibles, tres de ellos porteros. La historia se repite, pero esta vez con incluso menos margen, evidenciando las limitaciones impuestas por el sistema económico vigente.

En los micrófonos de Radio MARCA, el presidente del Getafe también criticó que la situación actual, con decenas de futbolistas sin inscribir en vísperas del inicio de la competición, genera un enorme daño a la imagen de LaLiga.

"Decimos que somos la mejor liga del mundo y luego no podemos inscribir a nuestros jugadores; somos el hazmerreír de Europa", advirtió.

Pese a todo, el presidente del Getafe adelantó que expondrá su queja en la próxima asamblea de clubes, donde pedirá explicaciones formales.