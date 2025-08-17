Figo, alto y claro sobre su frase de 'Blancos, llorones, felicita a los campeones': "Siempre había quejas del Real Madrid"

En 1998, tras conquistar el doblete de Liga y Copa del Rey, el FC Barcelona celebraba por todo lo alto en las calles de la Ciudad Condal. La euforia azulgrana culminó en la Generalitat con una frase que marcaría para siempre la historia del fútbol español.

Desde el balcón de la plaza de Sant Jaume, Luis Figo pronunció las palabras que quedarían grabadas en la memoria colectiva: "Solo os digo una cosa. Yo creo que hay mucha gente que nos tiene que felicitar a todos por este triunfo", comenzó el portugués antes de soltar la bomba.

"Blancos, llorones, felicita a los campeones", gritó Figo ante miles de aficionados culés que rugían de emoción. En ese momento, el extremo luso se convertía automáticamente en un ídolo absoluto de la afición barcelonista, sin imaginar lo que el destino le deparaba.

Aquella temporada había sido especialmente exitosa para el Barça. Los azulgranas conquistaron la Liga con nueve puntos de ventaja sobre el Athletic Club y once respecto al Real Madrid. En Copa del Rey también dominaron, eliminando contundentemente a varios rivales antes de vencer al Mallorca en la final.

El contexto de la frase cobra especial relevancia al recordar Figo que durante toda la temporada habían surgido múltiples quejas y reclamaciones desde el Real Madrid. Los blancos acusaban constantemente al Barcelona de ser favorecidos por los árbitros, creando un ambiente de tensión permanente entre ambos clubes.

Florentino Pérez, Luis Figo y Alfredo Di Stéfano durante la presentación del portugués con el Real Madrid

La alegría del luso y sus compañeros contrastaba con la sequía madridista de aquellos años. La entidad merengue solo había conquistado una Liga y una Supercopa nacional en las últimas cinco temporadas del siglo XX, aunque compensaba parcialmente con éxitos europeos como dos Champions League.

Sin embargo, la historia daría un giro inesperado dos años después. En el verano del 2000, Florentino Pérez fichaba a Figo por el Real Madrid en una operación que conmocionó al mundo del fútbol. El amor culé se transformó instantáneamente en odio visceral hacia quien había sido su ídolo.

Sus explicaciones

Casi tres décadas después de aquellos polémicos festejos, Figo ha roto su silencio sobre el episodio en una entrevista con Betfair. El portugués decidió quitar hierro al asunto y explicar el verdadero contexto de sus controvertidas declaraciones de 1998.

"Aquel cántico fue una broma al final", explica ahora el ganador del Balón de Oro en el 2000. "Ese año ganamos La Liga y durante la temporada, siempre había muchas quejas y reclamaciones del Real Madrid sobre que éramos unos favorecidos", justifica el extremo luso.

Para Figo, todo se trata simplemente de "una anécdota" que "pasó para la historia". El portugués considera que "la gente la ve de una forma que es para sacar tajada, para bien o para mal, pero no es más que una anécdota", restando dramatismo al episodio.

Durante la entrevista con Betfair, Figo también abordó otros temas como su preferencia entre las camisetas del Madrid y del Barcelona. Con elegancia diplomática, el ex futbolista evitó decantarse por una, afirmando que "depende del corte de la camiseta" y destacando diseños especiales de ambos clubes.

El tiempo parece haber curado las heridas del controvertido traspaso. Figo, ahora embajador de Betfair, muestra una perspectiva más madura sobre aquellos acontecimientos que marcaron su carrera.