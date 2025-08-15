Quién es José Luis Munuera, el árbitro del Mallorca - Barcelona: antecedentes y polémicas

José Luis Munuera Montero, durante un partido de la Supercopa de España. AFP7 / Europa Press

José Luis Munuera Montero (Jaén, 1983) ha sido designado como árbitro principal para el encuentro entre Mallorca y Barcelona que se disputa este sábado 16 de agosto (19:30) en Son Moix correspondiente a la primera jornada de La Liga. En el VAR estará Jorge Figueroa Vázquez.

El colegiado andaluz es uno de los árbitros más experimentados de Primera División, donde milita desde la temporada 2016/17 tras debutar en un Celta-Leganés. Con ocho años de experiencia en la máxima categoría, se ha convertido en un referente del arbitraje español.

Munuera Montero ha dirigido al FC Barcelona en un total de 30 ocasiones a lo largo de su carrera, con un balance muy favorable para los azulgranas: 21 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Esta estadística convierte al conjunto culé en uno de los equipos más beneficiados por su arbitraje.

Munuera Montero indica que no hay penalti en la mano de Comesaña. REUTERS

En cuanto al Mallorca, el jiennense ha pitado 20 partidos al conjunto bermellón, con un historial menos favorable: 8 victorias, 1 empate y 11 derrotas. Este registro muestra una clara diferencia en el rendimiento de ambos equipos cuando es dirigido por este colegiado internacional.

Hasta la fecha, Munuera Montero ha dirigido una única vez un encuentro entre el Mallorca y el Barça. Fue en la temporada 19-20, apenas unos meses antes del COVID, y acabó con victoria azulgrana en el Camp Nou por 5-2 en una exhibición de Leo Messi (marcó un hat-trick).

Sus polémicas

El árbitro andaluz ha estado envuelto en varias polémicas a lo largo de su carrera. La más recordada ocurrió en enero de 2019 durante el Real Madrid-Real Sociedad, cuando no señaló un penalti y desde el VAR le llegó el famoso mensaje "Todo OK, José Luis".

En febrero de 2025, Munuera Montero fue temporalmente apartado del arbitraje tras ser investigado por la RFEF por un posible conflicto de intereses relacionado con su empresa Talentus Sports Speakers, que supuestamente prestaba servicios a entidades futbolísticas, aunque posteriormente fue exonerado de cualquier irregularidad.

Su arbitraje más controvertido reciente fue en el Osasuna-Real Madrid de febrero de 2025, donde expulsó a Jude Bellingham por dirigirse a él con palabras malsonantes y señaló un penalti dudoso. Este encuentro generó numerosas críticas y amenazas en redes sociales hacia el colegiado.