Guía de la nueva temporada de fútbol en Europa: favoritos, aspirantes y novedades ante un curso marcado por el Mundial

Un nuevo curso futbolístico comenzará este viernes en La Liga, la Premier y la Ligue 1, y pronto se sumarán otras grandes ligas como la Serie A o la Bundesliga con muchos retos, curiosidades y rostros nuevos que ir conociendo poco a poco.

Como es ya habitual, la Premier volvió a agitar el mercado en un año desafiante para Pep Guardiola, pues el de Santpedor podría encadenar dos años seguidos sin ser campeón liguero por primera vez en su carrera. Mientras, el Nápoles, el PSG, el Bayern o el Sporting de Portugal defenderán el trono en sus países ante aspirantes muy reforzados.

También será una temporada con históricos regresando a la élite del fútbol europeo después de largas ausencias, como el Sunderland en Inglaterra, el Pisa en Italia, el Hamburgo en Alemania o el París FC en Francia.

Pero la temporada 2025/26 no es un año cualquiera. A su término, espera el Mundial de 2026 en EEUU, Canadá y México, una circunstancia que siempre cambia el ánimo, la motivación y, sobre todo, el ya de por sí apretado calendario.

Algunos futbolistas darán lo mejor de sí para ser convocados por sus selecciones, otros cambiarán de aires en busca de minutos que los acerquen al Mundial y habrá quienes rebajen sus prestaciones para llegar sanos y frescos a la gran competición del fútbol.

Ante un calendario más apretado que nunca, las principales ligas del fútbol europeo buscan nuevos aspirantes, nuevos héroes, nuevos goleadores y nuevas irrupciones de los jóvenes talentos que coparán las portadas del próximo verano.

Premier League

El campeonato inglés comenzará este viernes a las 21:00 con un Liverpool-Bournemouth. Lejos de acomodarse en su condición de vigentes campeones, los reds, que parten como favoritos a reeditar el título, se han reforzado a lo grande.

Por primera vez en la historia habrá seis equipos ingleses en la Champions. Además del Liverpool, el Arsenal (2º), Manchester City (3º), el Chelsea (4º), el Newcastle (5º) y el Tottenham (campeón de Europa League), serán los participantes.

Cole Palmer y Estevao celebran un gol del Chelsea en pretemporada. Reuters Reuters

El Aston Villa (6º) y el Crystal Palace (ganador de la FA Cup) eran los clasificados para la Europa League, pero la UEFA ha expulsado a los londinenses por un problema de multipropiedad con el Olympique de Lyon. Como consecuencia, el Crystal Palace jugará la Conference League junto al Nottingham Forest, séptimo el pasado curso.

Respecto a los recién ascendidos, el Leeds y el Burnley regresan a la máxima categoría tras una breve travesía por la Championship, además de un Sunderland que llevaba desde 2016 vagando por la segunda y la tercera categoría británicas y que permitirá recuperar el derbi del Tyne con el Newcastle.

Con un gasto total de 2.389 millones de euros hasta este 15 de agosto (con más de mil millones de gasto neto), la Premier ha vuelto a romper la banca.

A falta de que se produzcan nuevos movimientos, con el posible fichaje de Isak por el Liverpool o el de Rodrygo por el City como grandes operaciones en el aire, el Big Six ha vuelto a ser el más agresivo en el mercado.

Florian Wirtz, fichaje más caro del verano hasta la fecha. EFE EFE

El vigente campeón mantiene su condición de favorito gracias a casi 300 millones de euros de gasto en fichajes, entre los que destaca el de Florian Wirtz y al que pronto podría sumarse Alexander Isak. Eso sí, el resto de aspirantes también han reventado la hucha.

Entre los aspirantes londinenses, el Chelsea (279 millones en gastos) ha remodelado sus bandas con Bynoe-Gittens y Estevao; el Arsenal (otros 229 mill.) por fin tiene un delantero de referencia como Víktor Gyokeres.

Y en Manchester, el City (176 kilos de gasto) ha rejuvenecido el equipo para paliar la marcha de Kevin De Bruyne; mientras el United (229 millones invertidos) buscará volver a la élite de la mano de su carísimo nuevo tridente formado por Mbeumo, Cunha y Sesko (más de 200 millones).

El nuevo delantero del Arsenal, Viktor Gyokeres. Reuters Reuters

Una de las particularidades del curso es que, a diferencia de lo visto en la última década, el Manchester City no llega como favorito indiscutible tras su nefasta temporada 24/25.

De no ganar la Premier, sería la primera vez en la carrera de Guardiola que acumula dos temporadas seguidas sin ser campeón de una liga. Toda una rareza que se explica a través de su brillante palmarés (seis Premier, tres Ligas y tres Bundesligas en 16 temporadas como técnico).

Bundesliga

El inicio del curso en el fútbol alemán se producirá este sábado a las 20:30, con la final de la Supercopa de Alemania entre Bayern y Stuttgart. La Bundesliga aún ha de esperar hasta el viernes 22 de agosto.

Una de las historias más bonitas de la Bundesliga será el regreso del Hamburgo SV, todo un campeón de Europa que hasta 2018 era el único equipo alemán que jamás había descendido de categoría. Siete años después, el conjunto Dinosaurier está de vuelta en la zona noble del fútbol germano.

Un año más, el Bayern parte como favorito sin discusión tras recuperar el curso pasado la condición de campeón que el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso le arrebató de forma heroica. Luis Díaz y Jonathan Tah son las grandes caras nuevas para los bávaros.

Luis Díaz, durante un partido de pretemporada con el Bayern. FC Bayern

Ya sin el tolosarra, el nuevo Leverkusen ha sufrido bajas dolorosas como la de Florian Wirtz. Erik Ten Hag deberá volver a hacer competitivo al equipo reforzado con jóvenes como Quansah o Tillman, pero que son insuficientes para llenar el vacío de Frimpong, Tah, Xhaka o Wirtz.

El Borussia de Dortmund también ha vuelto a sufrir bajas importantes, aunque como siempre, ha sabido vender muy bien. Tras la salida de Gittens, la gran cara nueva en el Signal Iduna Park será Jobe Bellingham, un apellido que los borussiers ya conocen a la perfección.

Serie A

A la espera de la jornada inaugural —el sábado 23 de agosto—, el fútbol italiano vive una situación inédita desde los tiempos de Maradona gracias a los dos campeonatos logrados por el Nápoles en las tres últimas temporadas.

El hundimiento experimentado por el Inter en el tramo decisivo de la pasada temporada marcando el fin de la era Simone Inzaghi, junto a las horas bajas que viven la Juventus o el AC Milan vuelven a situar al equipo partenopeo como favorito.

Second game, first win! 🙌🏼 pic.twitter.com/efbvlnNkqS — Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) July 26, 2025

Los de Antonio Conte han sumado refuerzos de altura como Kevin De Bruyne, Bekeuma, Noa Lang o Miguel Gutiérrez.

Además del Napoli y el Inter, una Atalanta ya sin el liderazgo de Gasperini ni los goles de Retegui, y una Juventus que busca volver por sus fueras jugarán la Champions.

El Bolonia y la Roma disputarán la Europa League, mientras la Fiorentina buscará su tercera final de Conference en los últimos cuatro años.

El Sassuolo regresará a la categoría reina del Calcio junto al Cremonese y, sobre todo, el Pisa, que llevaba 34 años sin estar en primera división.

Dembelé felicita a Lee por su gol en la final de la Supercopa de Europa. París Saint Germain

Otras ligas

Este viernes también comenzará la Ligue 1, donde el PSG vive el mejor momento de su historia y volverá a ser favorito sin discusión. El AS Mónaco, reforzado con el regreso de Paul Pogba a los terrenos de juego, y el Olympique de Marsella, lo acompañarán en la Champions.

El siempre prolífico Lille y el Lens jugarán la Europa League, dejando la Conference para el Rennes. Entre los recién ascendidos, destaca el regreso del Paris FC después de 46 años fuera de la élite y que dotará al fútbol francés de un nuevo derbi.

Las tornas sí que podrían cambiar en Portugal, donde el Sporting buscará su tercer título consecutivo sin Viktor Gyokeres pero con Luis Suárez (ex del Almería) como reemplazo.

El Benfica deberá superar al Fenerbache en la previa para acompañar a los leones en la Champions, y buscarán recuperar el trono de la Primeira Liga con fichajes interesantes como el de Richard Ríos. Además, el FC Porto también buscará su lugar bajo la batuta de un Gabri Veiga que regresa al fútbol europeo.