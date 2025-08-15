Flick, y la carrera contrarreloj del Barça con las inscripciones: "Es una situación que no me hace estar demasiado contento"

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al estreno del Barça en La Liga 25-26 frente al Mallorca en Son Moix.

El técnico azulgrana valoró el tema de las inscripciones y expresó cierta preocupación: “Para mí, es una situación que no me hace estar demasiado contento. Confío en el club, tenemos que esperar a mañana”.

Sobre la salida de Iñigo Martínez, el entrenador confesó su pesar: “No estoy contento de que se vaya, es un gran jugador, tiene una personalidad tremenda y nunca pide nada”.

Respecto a Lamine Yamal, destacó su actitud y progresión: “Es una parte importante del equipo. Estoy muy contento con lo que veo, está entrenando bien, no solo con balón, también en la presión”.

Sensaciones debut

"Estoy contento con lo que he visto en los entrenamientos, estamos preparados para mañana".

Inscripciones

"Para mí, es una situación que no me hace estar demasiado contento. Confío en el club, tenemos que esperar a mañana. La temporada pasada ya fue así. Nos centramos en lo que está en nuestras manos".

Los porteros

"Es una decisión consensuada. Se trata del futuro del club. Joan es un fantástico portero, también Tek, tiene experiencia. Estoy contento con nuestros dos porteros".

Lamine Yamal

"Al final, lo más importante es que ganemos como equipo. Es una parte importante del equipo. Estoy muy contento con lo que veo, está entrenando bien, no solo con balón, también en la presión".

"Está muy bien, cómo entrena y tiene mucho margen para mejorar. Será una grandísima temporada. Los goles no son lo más importante, lo más importante es que ganemos".

Lamine Yamal, durante el partido de este domingo ante el Como. EFE EFE

'Caso Ter Stegen'

"Lo más importante es que hablemos conjuntamente y que pueda volver a jugar con el grandísimo nivel que tiene. Tiene que recuperarse y volver, eso es lo más importante. Que pueda ayudar al equipo, estamos de su lado".

Salida Iñigo Martínez

"Cuando volvimos de Corea del Sur, estaba al final del vuelo y me sorprendió mucho cuando me lo dijo. No estoy contento de que se vaya, es un gran jugador, tiene una personalidad tremenda y nunca pide nada. Le mete intensidad, ganas, fuerza...".

"Era muy importante para el resto de jugadores. Siguió nuestra filosofía y fue uno de los líderes del equipo. He valorado mucho haberle entrenado, ha sido excepcional como jugador y como persona. Entiendo su decisión y le deseo lo mejor de lo mejor para el futuro".

Segunda temporada

"Lo que puedo decir es que estamos trabajando muchísimo. La calidad en los entrenamientos es la que estábamos buscando, queremos seguir al mismo nivel. Tres títulos no es el final, es el principio. Queremos mejorar. Se trata de mantener la mentalidad ganadora y estamos por el buen camino".

Villarreal-Barça en Miami

"No sé qué decir, no he pensado en ello todavía. No sabemos ni si pasará, no le dedico tiempo. Solo me centro en el próximo partido".

Marc Bernal

"Cuando se lesionó, los doctores me dijeron que, en esta edad, es necesario disponer de un año para que mejore y se consolide. Es lo que hacemos. No son dos o tres semanas, se trata de toda una carrera. Tenemos que prepararle para los 15 próximos años. Va por el buen camino, está trabajando muchísimo. Le veremos pronto".

Centrocampistas

"Para un entrenador, es bueno disponer de esta plantilla. Siempre estoy abierto a hablar sobre por qué juegan o no. Tenemos todas las posiciones cubiertas, no es fácil escoger quién comenzará la temporada".

Fermín López

"La temporada pasada fue espectacular. En muchas posiciones tenemos la calidad con diferentes jugadores, también Dani Olmo. Lo podemos gestionar correctamente. Algunos tendrán más minutos que otros, pero estoy muy contento con él".

"En la pretemporada no estaba encantadísimo con él, pero ha mejorado mucho en las últimas semanas. Tuvo un gran partido contra el Como, demostrando su fuerza y energía".

Fermín López celebra un gol con el Barça en el Trofeo Joan Gamper. EFE

Diferencias en plantilla

"Hablaremos del equipo y de los resultados al final de la temporada. Tenemos la calidad para ser un mejor equipo, pero dependerá también de los resultados. Si podemos ganar un título o más".

Arranque de Liga

"Siempre está bien empezar con siete victorias y llegar a noviembre, aunque luego las cosas no estuvieron demasiado bien. Queremos mantener nuestro estilo, la confianza y la mentalidad ganadora".

Prioridades

"No es cuestión de un título u otro, lo importante es el progreso que demostramos. Los resultados vienen. Tenemos margen de mejora y de aprendizaje. Estamos en el buen camino, pero es largo hasta el final de la temporada".

Fichar un central

"Honestamente, no. También podemos utilizar a Gerard Martín en esta posición, lo valoro mucho. El año pasado jugó fantásticamente, ha mejorado mucho. Más retrasado juega también bien. Me gustan los jugadores que pueden ser polivalentes".