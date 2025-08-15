La alineación probable del Barça contra el Mallorca en la jornada 1 de La Liga

Arranca La Liga 25-26 para el Barça. Comienza el segundo año de Flick a los mandos de la nave azulgrana y las expectativas son máximas por ver a los culés revalidando el título logrado la pasada campaña.

38 jornadas donde cada punto parece que será determinante. Un viaje de 10 meses que tendrá su pistoletazo de salida este sábado 16 de mayo a domicilio frente al Mallorca. Un duelo que no se presenta fácil para la entidad blaugrana.

Consciente de ello y con la necesidad de empezar con buen pie el campeonato, Hansi Flick pondrá en liza a su mejor equipo posible. No estarán Lewandowski y Ter Stegen por lesión y aún queda por ver si los nuevos fichajes podrán estar inscritos a tiempo para viajar a Son Moix.

Quién si que parece que podrá estar disponible para Flick será Joan García. Su inscripción estaba bloqueada a la espera del parte médico de Ter Stegen y, una vez resuelto, ya hay vía libre para que el exportero del Espanyol se desplace a las Islas junto al resto de la expedicón.

Joan será titular y tendrá por delante una línea de cuatro zagueros en la que no se espera ninguna sorpresa. Ronald Araujo será titular tras la salida de Iñigo Martínez rumbo a Arabia Saudí y está acompañado de Pau Cubarsí. En los laterales, Koundé será el dueño del carril derecho y Balde será el encargado de recorrer la banda izquierda.

Los futbolistas del Barça, durante el Trofeo Joan Gamper. EFE

El doble pivote sale también de memoria. Frenkie de Jong estará en la base de la jugada y a su lado tendrá a un Pedri que busca volver a firmar una temporada sobresaliente. Un centro del campo de garantías para Flick que dejará a Casadó y Gavi como revulsivos.

Llega la traca final y lo hace con cuatro jugadores con mucho gol. Primero, una línea de tres por delante del ariete en la que formarán Lamine Yamal, Raphinha y, salvo sorpresa, Fermín López. El canterano, que se salió en el Gamper, parece haberle ganado de momento la partida a Dani Olmo.

En la posición de '9' tampoco existen dudas. Lewandowski no ha llegado a tiempo y, ante la duda de la inscripción de Rashford, Ferran Torres se postula como el delantero centro azulgrana en Mallorca. El valenciano, que el curso pasado marcó 10 goles en Liga, espera seguir con su buena racha.

Alineación Barça: Joan García; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie De Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.