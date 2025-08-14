Ángel Torres y el partido en Miami que deja en evidencia al fútbol español: "LaLiga no puede presumir de ser la mejor"

El visto bueno de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a que el partido entre el Villarreal y el Barça correspondiente a la jornada 17 de La Liga se celebre en Miami no ha sentado bien a algunos clubes. El primero que manifestó su oposición fue el Real Madrid, después el Athletic Club por medio de Unai Simón (uno de los capitanes) y ahora lo ha hecho el Getafe.

Ángel Torres, presidente del club azulón, se mostró muy crítico con la posibilidad de que el encuentro se juegue fuera de nuestras fronteras, además de denunciar la gestión económica de LaLiga.

"Hace dos o tres días pensé que era una broma, porque conmigo por lo menos no se ha consultado y esos son temas delicados. Si decimos que somos la mejor liga, no tengo que ir a jugar a ningún sitio; tendrán que venir aquí los que quieran aprender", expuso en Radio MARCA.

Y es que la celebración del partido entre el Villarreal y el Barça en Miami está a punto de hacerse realidad, únicamente falta el visto bueno de la UEFA y la FIFA. Así lo comunicó el lunes la RFEF, cumpliendo así con el deseo que lleva persiguiendo Javier Tebas durante la última década.

El Real Madrid fue el primer club español que se mostró en contra de esta decisión: "La medida, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes"; emitió en un comunicado.

Ángel Torres, junto a Florentino Pérez.

Además de la disputa del Villarreal-Barça en Miami, el presidente del Getafe denunció la desigual situación que viven la mayoría de clubes con el control económico impuesto por LaLiga.

Ángel Torres explicó que ha tenido que vender jugadores clave para poder inscribir a otros. "He vendido a uno de los mejores centrales de La Liga por tres perras gordas para poder tener 16 o 17 jugadores inscritos", apuntó con crudeza refiriéndose a la venta de Omar Alderete al Sunderland.

El máximo mandatario del Getafe también criticó que la situación actual, con decenas de futbolistas sin inscribir en vísperas del inicio de la competición, genera un enorme daño a la imagen de LaLiga.

"Decimos que somos la mejor liga del mundo y luego no podemos inscribir a nuestros jugadores; somos el hazmerreír de Europa", advirtió en la emisora citada anteriormente.

Pese a todo, el presidente del Getafe adelantó que expondrá su queja en la próxima asamblea de clubes, donde pedirá explicaciones formales.