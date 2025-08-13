Unai Simón, muy crítico con el posible partido de La Liga en Miami: "Es una falta de respeto a los aficionados"

La posibilidad de celebrar el partido de La Liga entre el Villarreal y el Barça en Miami ha generado mucho debate en el fútbol español. El Real Madrid fue el primero en pronunciarse y ponerse en contra públicamente y el último en hacerlo ha sido Unai Simón.

El portero del Athletic, durante una rueda de prensa en Lezama, se mostró muy contundente y aseguró que "es una falta de respeto a los aficionados".

"El fútbol forma parte de los aficionados, los socios, la gente que nos ha llevado hasta donde estamos. Si no fuese por ellos, el fútbol no existiría", comenzó el portero vasco a las puertas de iniciar su octava temporada en el Athletic.

"Si le tocase al Athletic ir a Miami... no lo veo factible, aunque se pague entrada viaje y hay muchos aficionados que no pueden hacer ese desplazamiento, gente que viene con el bastón a San Mamés", continuó Unai Simón.

"Es una jornada perdida, que están dejando de ver a su equipo. Una falta de respeto a los aficionados. Me parecería mal en el Athletic y en otro sitio", zanjó.

El rechazo del Madrid

Las palabras de Unai Simón llegan menos de un día después del comunicado oficial del Real Madrid en el que mostró su absoluto rechazo ante una decisión que "altera el equilibrio competitivo" y "otorga una ventaja deportiva a los clubes solicitantes".

El club blanco anunció que ya ha pedido a la FIFA, la UEFA y el Consejo Superior de Deportes (CSD) que no autorice la celebración del encuentro "sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición".

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2025

El Real Madrid criticó que la medida haya sido impulsada "sin información ni consulta" al resto de clubes, más aún cuando la cuestión "rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable".

De momento, el club blanco es el único que se ha pronunciado de forma pública al respecto. Por su parte, el Villarreal anunció unas medidas para paliar el daño a sus socios por ir a Miami.

"Todo aficionado que quiera ir a Miami a ver el partido lo hará gratis, viaje y entrada y sin límite de peticiones", aseguró Fernando Roig, presidente del club.

"Creo que es una gran idea que ya se lleva pensando cuatro o cinco años. Se habló de un Villarreal-Atlético pero no se llegó a hacer. El Mundial se celebrará en Estados Unidos y el Mundial de Clubes se ha celebrado allí. Es una gran posibilidad para nosotros", añadió.