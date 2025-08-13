El Atlético mira de tú a tú a la Premier: el sexto de Europa con más gasto y 175 millones para poner fin a un lustro sin títulos

El Mundial de Clubes sirvió de aviso. La dolorosa derrota ante el PSG y la eliminación en la fase de grupos hicieron saltar todas las alarmas y el Atlético de Madrid se puso manos a la obra. Acudió al mercado y en apenas un mes y medio desembolsó 175 millones en la incorporación de siete futbolistas.

El conjunto rojiblanco ha vivido un lavado de cara. Laterales, centrales, centrocampistas, mediapuntas... multitud de cambios que permitirán a Simeone gozar de una riqueza en perfiles y número de jugadores para variar entre el 5-3-2 y el 4-4-2.

Sin duda, el gran movimiento del verano ha sido el de Álex Baena. El crack del Villarreal apunta a ser una pieza clave en el Atlético de Madrid y nadie duda de que será un jugador capaz de alcanzar grandes cifras, especialmente a través de las asistencias.

Junto a él, Raspadori, Almada y Cardoso han aterrizado en el Atleti en busca de consolidar una zona central en la que Koke y Griezmann cada vez cuentan con menos protagonismo. Queda por ver su adaptación al club y a la propuesta de Simeone, pero todos han llegado para sumar desde el primer día.

Lo mismo ocurre con Hancko, Ruggeri y Pubill en la línea defensiva. El segundo, un lateral ofensivo que viene a ocupar el puesto de Samu Lino. Los otros, dos figuras capaces de jugar tanto en el centro de la zaga como en uno de los carriles.

A la altura de la Premier

En total, el Atlético de Madrid ha desembolsado 175 millones lo que le ha convertido en el sexto club del fútbol europeo que más ha gastado. Está justo por detrás de los cinco grandes de la Premier League.

Lidera la tabla el Liverpool con 294 millones, seguido por los 279 del Chelsea, los 229 del Manchester United, los 224 del Arsenal y los 177 del Manchester City. Justo por detrás aparece el Atlético de Madrid, quien ha gastado ocho millones y medio más que el Real Madrid.

La inversión actual del Atlético adquiere mayor relevancia al analizar la evolución de su gasto en fichajes durante la última década. Tras el récord histórico de 257 millones en la temporada 2019-20 (marcada por el fichaje de João Félix por 127 millones), el club experimentó una etapa de contención.

Las temporadas 2020-21 (75,5 millones), 2021-22 (66,7 millones) y especialmente 2022-23 (41,5 millones) reflejaron una política más austera. La temporada 2023-24 supuso un ligero repunte hasta los 68 millones, pero es en 2024-25 cuando el club ha vuelto a apostar decididamente por el mercado.

Julián Álvarez posa con la camiseta del Atlético de Madrid junto a Enrique Cerezo. Atlético de Madrid.

Los fichajes estrella de esta temporada incluyen a Julián Álvarez (75 millones), Gallagher (42 millones), Le Normand (34,5 millones) y Sorloth (32 millones), además de las cesiones de Lenglet y Musso.

Desde la llegada de Simeone, el Atlético ha invertido 1.520 millones de euros en fichajes posicionándose entre los 11 clubes que más han gastado en Europa. Le superan el Chelsea (3.160), City (2.420), United (2.360), PSG (2.280), Juventus (2.060), Barça (1.770), Arsenal (1.770), Liverpool (1.690), Tottenham (1.660) y Real Madrid (1.520).

La estrategia del Atlético ha combinado grandes inversiones puntuales con una política de ventas activa que ha permitido mantener un equilibrio financiero relativo. En el mercado 2024-25, las ventas de João Félix (52 millones), Samu Omorodion (15 millones) y Álvaro Morata (13 millones) generaron ingresos por 96,9 millones, dejando un gasto neto de 91,1 millones.

Reflejarlo en el campo

La fuerte inversión del Atlético de Madrid en estos dos últimos mercados tiene un objetivo muy claro: recortar distancias con Real Madrid y Barça para mirarles de tú a tú y pelear con ellos por los títulos. Algo que no ven desde La Liga de 2021.

Ya son cuatro años sin saborear el metal para el Atlético de Madrid y la sensación es que tampoco ha estado muy cerca de ellos. Ahora, con Julián, Baena y una larga lista de incorporaciones, no estar en la batalla podría ser una decepción.

Álex Baena, fichaje estrella del Atlético este verano. Europa Press Europa Press

En el último curso se cayeron con todo el equipo en apenas tres semanas perdiendo en Champions contra los blancos y en Liga y Copa frente al Barça. Esperan haber aprendido de sus errores y asaltar al fin a los dos grandes dominadores del fútbol español.