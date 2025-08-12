La RFEF ocultará la designación de los árbitros en los partidos de La Liga hasta el día previo a cada encuentro

El Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), órgano de la Real Federación Española de Fútbol que se encarga de las designaciones arbitrales del futbol profesional, publicará los equipos arbitrales de cada partido el día anterior de su disputa antes de las 16:00 horas.

Así lo confirmaron tanto LaLiga como la RFEF en un comunicado. Una decisión que "Forma parte de la serie de medidas de reorganización del estamento arbitral adoptadas para esta temporada entre todos los actores del fútbol español".

De esta manera, de cara a la primera jornada de La Liga, el jueves se conocerán los árbitros de los encuentros del viernes, el viernes los del sábado y así sucesivamente.

Una medida que se toma en busca de evitar que se hable más de los árbitros que del propio juego en los días previos a un partido. Hasta ahora las designaciones solían salir a la luz aproximadamente 48 o 72 horas del inicio de la jornada.

Nuevas directrices

El arbitraje español vive momentos de reestructuración y este jueves darán a conocer los principios más importantes de cara a una temporada que arrancará al día siguiente.

Será este jueves también cuando se presente al nuevo director técnico David Fernández Borbalán además del nuevo responsable de VAR, Eduardo Prieto Iglesias.

En esta reunión, se presentarán también los cambios más relevantes introducidos por el International Board en las reglas de juego para la temporada 2025-2026. Una de las principales novedades será la nueva estructura del equipo VAR, que ahora estará compuesto por 15 miembros y dispondrá de un grupo adicional de siete exárbitros que se encargarán cada semana de analizar su desempeño.

La última de las grandes novedades radica en el Comité de Designación donde aparece por primera vez la figura de un entrenador, Gregorio Manzano, como el designado por LaLiga. Se suma a Fran Soto, presidente del CTA y Fernando Teixeira Vitienes como la figura de consenso.