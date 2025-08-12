El Real Madrid se opone a que el Villarreal-Barça se juegue en Miami y pide al CSD, la UEFA y la FIFA que no lo autorice
El club blanco emite un comunicado oficial en el que manifiesta su rechazo a la disputa del partido liguero en EE.UU, ya que "rompe el equilibrio" y "otorga una ventaja deportiva".
El Real Madrid ha reaccionado al posible traslado del duelo liguero de la jornada 17 entre el Villarreal y el FC Barcelona a suelo estadounidense con un comunicado oficial.
El club manifiesta su rechazo ante una decisión que "altera el equilibrio competitivo" y "otorga una ventaja deportiva a los clubes solicitantes", según el club.
En dicho comunicado, el Real Madrid ha anunciado que ya ha pedido a la FIFA, la UEFA y el Consejo Superior de Deportes (CSD) que no autorice la celebración del encuentro "sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición".
Desde el conjunto blanco se afea que la medida haya sido impulsada "sin información ni consulta" al resto de clubes, más aún cuando la cuestión "rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable".
Según el Real Madrid, trasladar un partido al extranjero vulnera "el principio de reciprocidad territorial que rige en las competiciones a doble vuelta (un partido en casa y otro en la del equipo contrario)", algo que "altera el equilibrio competitivo" y "otorga una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes".
El club de Chamartín añade que cualquier modificación de esta naturaleza debería contar, en todo caso, con el "acuerdo expreso y unánime de todos los clubes de la competición", aunque el comunicado incide en que esta medida supone un "riesgo de adulteración de la competición".
Por último, el club anuncia que ya ha solicitado a la FIFA, la UEFA y el Consejo Superior de Deportes (CSD) que no autoricen la celebración del partido sin el "consentimiento unánime" del resto de clubes para salvaguardar el cumplimiento de la normativa vigente.
El comunicado oficial del Real Madrid:
El Real Madrid C. F. quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el Villarreal C. F. y el F. C. Barcelona.
La medida, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes.
La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos. Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición. De llevarse a cabo esta propuesta, sus consecuencias serían de tal gravedad, que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol.
Cualquier modificación de esta naturaleza debe contar, en todo caso, con el acuerdo expreso y unánime de todos los clubes participantes en la competición, además de respetar estrictamente las normas nacionales e internacionales que regulan la organización de las competiciones oficiales.
En defensa de este principio, el Real Madrid ya ha llevado a cabo tres actuaciones concretas:
1. Solicitud a la FIFA para que, como garante de las reglas internacionales del fútbol, no autorice la celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición.
2. Solicitud a la UEFA para que, como garante de la integridad de las competiciones europeas y de la coherencia normativa con FIFA, inste a la RFEF a retirar o denegar la solicitud, reafirmando el criterio establecido en 2018 que impide disputar fuera del territorio nacional partidos oficiales de competiciones domésticas, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que aquí no concurren.
3. Solicitud al Consejo Superior de Deportes para que no conceda la autorización administrativa necesaria sin dicho consentimiento unánime.
El Real Madrid reafirma su compromiso con el respeto a las reglas nacionales e internacionales que garantizan la equidad y el buen funcionamiento de las competiciones oficiales, y defenderá su cumplimiento ante todas las instancias competentes.