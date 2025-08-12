El Real Madrid se opone a que el Villarreal-Barça se juegue en Miami y pide al CSD, la UEFA y la FIFA que no lo autorice

El Real Madrid ha reaccionado al posible traslado del duelo liguero de la jornada 17 entre el Villarreal y el FC Barcelona a suelo estadounidense con un comunicado oficial.

El club manifiesta su rechazo ante una decisión que "altera el equilibrio competitivo" y "otorga una ventaja deportiva a los clubes solicitantes", según el club.

En dicho comunicado, el Real Madrid ha anunciado que ya ha pedido a la FIFA, la UEFA y el Consejo Superior de Deportes (CSD) que no autorice la celebración del encuentro "sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición".

Desde el conjunto blanco se afea que la medida haya sido impulsada "sin información ni consulta" al resto de clubes, más aún cuando la cuestión "rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable".

Según el Real Madrid, trasladar un partido al extranjero vulnera "el principio de reciprocidad territorial que rige en las competiciones a doble vuelta (un partido en casa y otro en la del equipo contrario)", algo que "altera el equilibrio competitivo" y "otorga una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes".

El club de Chamartín añade que cualquier modificación de esta naturaleza debería contar, en todo caso, con el "acuerdo expreso y unánime de todos los clubes de la competición", aunque el comunicado incide en que esta medida supone un "riesgo de adulteración de la competición".

Por último, el club anuncia que ya ha solicitado a la FIFA, la UEFA y el Consejo Superior de Deportes (CSD) que no autoricen la celebración del partido sin el "consentimiento unánime" del resto de clubes para salvaguardar el cumplimiento de la normativa vigente.