WSG Tirol - Real Madrid, amistoso: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

El Real Madrid se encuentra inmerso una pretemporada atípica y exprés, marcada por su participación en el reciente Mundial de Clubes y el escaso margen de descanso, lo que ha reducido el calendario de preparación a apenas dos semanas y dos partidos.

Los de Xabi Alonso disputaron un 'partido de entrenamiento' a puerta cerrada ante el Leganés, llevándose la victoria por un contundente 4-1. El siguiente examen es ante el WSG Tirol, el único amistoso abierto al público antes del debut liguero.

En una plantilla definida y que ha incorporado fichajes como Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Carreras y Franco Mastantuono -aunque este último aún no ha entrado en la dinámica del equipo-, el foco estará puesto en los automatismos y el sello de Xabi Alonso.

Sin tiempo para experimentos, se espera que el tolosarra apueste por un sistema reconocible, buscando consolidar la base del grupo antes del estreno liguero ante Osasuna el 19 de agosto en el estadio Santiago Bernabéu.

La temporada se acerca y este amistoso será decisivo para ajustar detalles antes del pitido inicial del campeonato. El Real Madrid se juega más que un test de pretemporada: se mide a sí mismo ante el reto de empezar fuerte una campaña que promete emociones desde el primer día.

¿Cuándo se juega el amistoso entre el WSG Tirol y el Real Madrid?

El partido de pretemporada entre los austriacos y el conjunto blanco se disputa este martes 12 de agosto a partir de las 19:00 hora peninsular. En México serán las 11:00 y en Argentina las 14:00.

¿Dónde se juega el amistoso entre el WSG Tirol y el Real Madrid?

Este encuentro amistoso que mide al Tirol y al equipo dirigido por Xabi Alonso se disputará en el Tivoli Stadion Tirol, ubicado en la ciudad de Innsbruck, Austria. Este estadio tiene una capacidad de 15.400 espectadores

¿Dónde se podrá ver el amistoso entre el WSG Tirol y el Real Madrid?

En España, el partido entre los austriacos y los madridistas se podrá ver a través de RTVE. No obstante, el canal oficial del club blanco, Real Madrid TV, también retransmitirá el partido.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del primer partido de la pretemporada del Real Madrid.