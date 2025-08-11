Donnarumma y un giro de 180 grados con el PSG: de MVP en la Champions a ser descartado en la Supercopa por no renovar

El mejor portero de la temporada está a un paso de salir del mejor club de la temporada. La relación entre el PSG y Gigi Donnarumma parece estar rota y el guardameta italiano podría abandonar el equipo este mismo verano.

El contrato de Donnarumma con los parisinos finaliza en junio de 2026 y la negativa a ampliarlo parece no haber sentado muy bien en el PSG, quien ha decidido actuar de forma firme ante la postura de su guardameta.

Los de Luis Enrique disputan este miércoles 13 de agosto la Supercopa de Europa y el técnico asturiano ha tomado la decisión de dejar fuera de la convocatoria a Donnarumma. Sin duda, una declaración de intenciones y un pulso al guardameta como ya ocurrió con Mbappé.

De hecho, el PSG ya ha movido ficha intentando adelantarse a los acontecimientos y a una posible salida libre de su portero titular. Lo ha hecho desembolsando 40 millones en Lucas Chevalier procedente del Lille, uno de los porteros revelación de la temporada.

La situación no parece tener un desenlace fácil. El pulso está echado. Ahora, la pelota está en el tejado de Donnarumma. Renovar y volver a la portería o aguantar un año en el banquillo antes de irse gratis a cualquier club. También existe la posibilidad de salir traspasado este mismo verano a un bajo coste.

Oportunidad de mercado

Seguramente, muchos clubes estén ahora mismo con los dos ojos puestos a lo que ocurra con Donnarumma y el PSG. No es para menos, puede salir al mercado el que posiblemente ha sido el mejor portero de la última temporada.

Y es que el italiano ha dado un paso al frente en este año glorioso del PSG. Fue fundamental en la eliminatoria contra el Liverpool, más de lo mismo contra el Aston Villa y fue clave para que los parisinos levantaran la primera Champions de su historia.

Donnarumma, durante la final del Mundial de Clubes. REUTERS

Es el máximo favorito a hacerse con el premio Yashin y es consciente de que cualquier conjunto estará dispuesto a hacerse con sus servicios ya sea este verano o en junio de 2026. Algo que le permitiría firmar un gran contrato.

De momento, todo está en el aire pero el PSG no parece haberse amilanado demasiado con la postura de su portero. Queda por ver si la exclusión de la lista en la Supercopa de Europa frente al Tottenham marca un punto de inflexión o no es más que el inicio de una guerra fría entre ambas partes.