El Barça le pide "tranquilidad" a Joan García, todavía sin estar inscrito para el inicio de La Liga: "Yo no puedo hacer nada"

Conforme se aproximan los días para el inicio de La Liga, la tensión aumenta entre los clubes que no encuentran la forma de poder inscribir a los nuevos fichajes. Uno de estos equipos es el Barça, que a cinco días de jugar en Son Moix ante el Mallorca aún tiene a ocho jugadores sin inscribir.

Uno de ellos es Joan García. El portero fichado procedente del Espanyol por 25 millones de euros le ha ganado la partida a Szczesny durante la pretemporada, dejando asombrados a sus compañeros durante los entrenamientos y trasladando las buenas sensaciones al verde.

No obstante, el de Sallent se encuentra expectante sobre cómo va a transcurrir esta semana y si finalmente el Barça logrará inscribirle para jugar ante el equipo bermellón. "Desde el club y desde mi entorno me transmiten tranquilidad, que todo saldrá bien", declaró a Esport3 tras el Joan Gamper.

🎙️ Joan Garcia, després de debutar davant l'afició del Barça:



🔸 "És força diferent al que estava acostumat"

🔸 "Des del club i el meu entorn em transmeten tranquil·litat respecte a la inscripció"#Gamper3Cat



La directiva se ha movido en el mercado incorporando únicamente a Joan García, Rashford y Bardghji después de que se escaparan Nico Williams y Luis Díaz, pero a día de hoy las nuevas incorporaciones no podrán jugar en Son Moix.

"Yo realmente no puedo hacer nada. Sólo puedo centrarme en lo mío y esperar que se haga", reconoció el flamante nuevo portero del Barça.

El portero español, el delantero inglés y el sueco no son los únicos que temen perderse el primer partido de la temporada: Szczesny, Gerard Martín, Héctor Fort, Bernal y Oriol Romeu tampoco están inscritos en LaLiga.

El tiempo se acaba y el club azulgrana no ha hecho todos los deberes para tener su plantilla lista para dicho encuentro. Y eso es un problema para Flick que no sabe con exactitud con quién puede contar para el partido ante el Mallorca.

La regla 1:1

Para que el Barça pueda inscribir jugadores hay dos vías. Por una parte, utilizar la ficha de Ter Stegen si finalmente el alemán está como mínimo cuatro meses de baja. Y, la segunda, que el auditor, y posteriormente LaLiga, autoricen los palcos VIPs del Spotify Camp Nou.

A pesar de todos los esfuerzos que ha estado haciendo Laporta y su equipo durante estos meses, el Barça sigue sin estar en la regla 1:1 de LaLiga, la cual permite gastar en nuevos fichajes o inscripciones la misma cantidad de dinero que ha conseguido ahorrar, ingresar o liberar previamente.

Ter Stegen, la temporada pasada en el partido ante el Valladolid. Reuters

El mayor problema está en la portería. Joan García, fichado del Espanyol por 25 millones, y Szczesny, renovado hace apenas unas semanas, todavía no han sido inscritos. Curiosamente, sí lo están los dos guardametas con los que el club no cuenta: Ter Stegen e Iñaki Peña.

Joan García se estrenó en el Trofeo Joan Gamper como portero del Barcelona jugando 90 minutos y dejando la portería a cero en la goleada 5-0 contra el Como dirigido por Cesc Fábregas.

El nuevo portero del Barcelona reconoció "tenía ganas de que fuera la presentación. Todos tenemos ganas de ir al Camp Nou ya pero ha sido aquí (en el Estadio Johan Cruyff) y también ha estado bien. Estoy satisfecho".

Sobre su adaptación el Barça de Hansi Flick, que suele jugar con una línea muy avanzada, compartió que "es muy diferente a lo que estaba acostumbrado, pero me estoy sintiendo cómodo. Me estoy sintiendo bien".

Preguntado por la polémica de los últimos días con Marc-André ter Stegen, que se ha cerrado con una emotivo discurso ante la afición, Joan García destacó que "en el vestuario no hay ningún problema".

"Ter Stegen es el capitán, lo respetamos mucho y por lo que parece con el club también se ha solucionado todo así que ningún problema", destacó.