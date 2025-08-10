De Ryan Reynolds a Tom Brady, qué hay detrás de las grandes inversiones de estrellas en el fútbol británico

Los actores y propietarios del Wrexham, Rob McElhenney (izquierda) y Ryan Reynolds (derecha), celebran el ascenso del Wrexham Reuters

La última temporada en la League One dejó un claro protagonista: la consolidación de los proyectos liderados por sendas estrellas estadounidenses en el fútbol británico.

Ryan Reynolds, junto a Rob McElhenney, y Tom Brady, de la mano de Tom Wagner y Knighthead Capital, han convertido a Wrexham y Birmingham City en dos de los clubes más mediáticos del Reino Unido.

Su objetivo es claro: ascender hasta la Premier League y beneficiarse del jugoso premio económico estimado en más de 100 millones de libras.

Respaldo financiero y mediático

Birmingham City cerró la pasada campaña con 111 puntos y un dominio aplastante, mientras que Wrexham logró 92 puntos y encadenó su tercera promoción consecutiva. Ambos clubes ya miran hacia la Championship con la intención de pelear por un nuevo ascenso.

El caso de Birmingham está ligado a la inversión de Knighthead Capital, que en 2023 adquirió el club por 35 millones de libras. Tom Brady se unió poco después como inversor minoritario y presidente del consejo asesor, aportando imagen, contactos y proyección internacional.

La apuesta económica ha sido contundente: este año, el equipo ha gastado más de 30 veces el presupuesto de otros rivales de la categoría, con fichajes como Jay Stansfield por 15 millones de libras.

Por su parte, Wrexham, bajo el mando de Reynolds y McElhenney, ha elevado su gasto salarial y su capacidad comercial de forma vertiginosa.

En el ejercicio cerrado en junio de 2024, el club galés facturó 26,7 millones de libras, más del doble que el año anterior, gracias a contratos de patrocinio con marcas como United Airlines y HP, que elevaron los ingresos por publicidad de 1,9 a 13,2 millones.

Reinversión constante

A pesar del crecimiento, ambos clubes continúan operando con pérdidas, si bien de forma controlada. Wrexham cerró con un déficit de 2,7 millones de libras, muy inferior a los 5,1 millones del ejercicio previo, y liquidó préstamos de 15 millones aportados por sus dueños.

Birmingham, en cambio, registró un saldo negativo de 16,1 millones, aunque con un importante aumento de ingresos, que alcanzaron los 28,7 millones en su temporada de descenso desde la Championship.

La visión de ambos proyectos es a largo plazo y pasa por la expansión de sus infraestructuras.

Knighthead Capital ha anunciado un nuevo estadio para Birmingham con capacidad para 60.000 espectadores, cuyo coste podría alcanzar entre 2.000 y 3.000 millones de libras, con instalaciones completas para todo el club.

Wrexham, por su parte, planea ampliar su SToK Cae Ras Stadium hasta los 55.000 asientos, aunque por ahora funciona con una grada provisional de 3.000 plazas.

Impacto global

Uno de los mayores activos de estas operaciones es el poder mediático que aportan sus propietarios. Wrexham se ha convertido en un fenómeno global gracias a la serie documental Welcome to Wrexham, emitida en Disney+, que ya suma cuatro temporadas y múltiples premios internacionales.

El relato del "equipo modesto que aspira a lo más alto" ha captado la atención en Norteamérica y otros mercados, generando ingresos récord para un club que hasta hace poco militaba en la quinta división.

Birmingham ha seguido la misma estrategia con Built in Birmingham: Brady and the Blues, un documental de Amazon Prime que narra la convulsa temporada 2023-24, incluyendo el despido de John Eustace y la llegada de Wayne Rooney.

Disponible en más de 200 países, la producción cuenta con Steven Knight, creador de Peaky Blinders, como productor ejecutivo. En el caso de Wrexham, casi una cuarta parte de su facturación en 2022-23 procedió de fuera de Europa.

Estrategias ambiciosas

En el mercado de fichajes, ambos clubes han sido muy activos. Birmingham ha incorporado a 11 jugadores, destacando el regreso de Demarai Gray y la llegada de Kyogo Furuhashi por 7,7 millones de libras.

Wrexham, con nueve refuerzos, ha sumado experiencia Premier League con fichajes como Conor Coady, Danny Ward o Lewis O'Brien.

El atractivo para los futbolistas no es solo económico: la proyección mediática y el respaldo institucional hacen que muchos vean en estos proyectos una oportunidad de crecer profesionalmente en entornos estables y ambiciosos.

Consolidarse en la élite

Si bien los objetivos son claros, el reto es mayúsculo. La Championship es considerada por muchos como la liga más dura del mundo por su competitividad y calendario.

El economista deportivo Rob Wilson ha calificado, en declaraciones para Daily Mail, como "fantasía" un ascenso inmediato de Wrexham.

Llegar a la segunda división supondrá para el Wrexham entrar en un ecosistema de más de 100 millones de libras en ingresos por derechos televisivos y patrocinios y quizás eso sea un cambio importante.

Para Birmingham, el desafío será doble: afianzarse deportivamente y materializar su megaproyecto de estadio en un plazo de cinco años, algo que su principal inversor reconoce como un objetivo ambicioso que depende de múltiples factores externos.

Lo que está claro es que la presencia de Brady y Reynolds ha transformado la percepción internacional de estos clubes.

El interés en Estados Unidos ha crecido, las marcas han multiplicado su exposición y la televisión ha encontrado en estos proyectos un filón narrativo.

En definitiva, el desembarco de figuras del deporte y el cine en el fútbol británico no es solo una cuestión de pasión.

Es una estrategia de negocio que combina inversión, marketing global y entretenimiento, con la Premier League como horizonte y el mercado norteamericano como principal campo de expansión.