La metamorfosis de Griezmann se prepara para el inicio de La Liga: su última oportunidad para romper la maldición

La pretemporada del Atlético de Madrid ha llegado a su fin con la victoria ante el Newcastle (0-2), aunque Simeone y su cuerpo técnico todavía tendrán siete días para ultimar su puesta a punto de cara al estreno liguero ante el Espanyol en el RCDE Stadium.

Un partido que podría tener como novedad -o no tanto a tenor de los últimos encuentros de la pasada temporada- la suplencia de Antoine Griezmann. En este último año el francés ha ido perdiendo protagonismo con el paso de los meses y ya no es el titular indiscutible que ha acostumbrado a ser.

A excepción del partido contra el Rayo Vallecano, ante el Oporto y el Newcastle el jugador francés no ha formado parte del once titular. Sin embargo, tampoco lo ha necesitado para volver a ser determinante. De los tres goles de su equipo en esta pretemporada, dos llevan su sello.

Y es que tras una actuación aciaga en el Mundial de Clubes, Griezmann se ha entrenado a conciencia para llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de la temporada. A sus 34 años puede estar ante la última oportunidad de ganar La Liga, una competición que se le ha resistido.

El 2 de junio se anunció su renovación hasta 2027, aunque es toda una incógnita cómo va a aceptar su nuevo rol en el equipo si se confirman sus suplencias y si cumplirá su contrato. Desde la MLS los cantos de sirena no cesan, aunque el jugador por el momento sigue haciendo oídos sordos.

¿Un deseo inalcanzable?

El 28 de julio de 2014 el Atlético de Madrid hizo oficial el que sería uno de los fichajes más importantes de su historia, si no el que más. 'El Principito' se marchaba de la Real Sociedad y llegaba a un club que acababa de ganar el título de Liga con el convencimiento de ser él quien algún día lo levantara.

Los 93 goles que marcó durante las siguientes cinco temporadas fueron insuficientes para que el Atlético de Madrid pudiera ganar el campeonato doméstico. De hecho, en su segunda temporada (2016) se quedaron a tres puntos del Barça (líder), el año que más cerca estuvo de ganar el título.

Sus registros no pasaron desapercibidos para los mejores clubes de Europa y finalmente fue el Barça quien se acabó llevando el gato al agua al conseguir hacerse con sus servicios. Griezmann dejó el Atlético de Madrid en busca de nuevos retos, aunque la jugada no le salió bien al francés.

La directiva rojiblanca actuó rápido y bien: fichó a un Luis Suárez que dejaba la Ciudad Condal y tuvo un rendimiento inmediato: 21 goles que resultaron decisivos para ganar La Liga en Valladolid.

Desde Barcelona, Griezmann vio cómo su equipo levantaba un título que él había peleado durante cinco años, por lo que el 31 de agosto de 2021 se hizo oficial su regreso al Atlético de Madrid.

Con humildad se hizo leyenda

El regreso a la capital española no fue sencillo. La afición no le perdonó haberse ido al Barça y que lo anunciara a través de un documental.

No obstante, como si de un recién llegado se tratara a base de sacrificio, esfuerzo, entrega y goles se ganó a una parroquia rojiblanca que le había echado de menos. Al igual que Simeone, quien no tardó en tenderle la mano para hacer volver a soñar en grande al Atlético de Madrid.

Griezmann se besa el escudo de la camiseta del Atlético tras un gol Europa Press

En la semifinal de la Supercopa de España en 2024 celebrada en Riad (Arabia), Griezmann marcó ante el Real Madrid su gol número 174 con la camiseta del Atlético de Madrid, lo que le catapultó a convertirse en el máximo goleador de la historia del club, superando así a Luis Aragonés.

Sin embargo, los años han ido pasando y Griezmann sigue sin ganar La Liga. A pesar de haber renovado hasta 2027 posiblemente esta sea su última temporada en el Atlético de Madrid, su última oportunidad de levantar el título que se le ha resistido durante once años.

El francés ha culminado su puesta a punto en una pretemporada en la que 'El Principito' ha sido el mismo de siempre, aunque está por ver qué rol tendrá en el equipo, cómo Simeone le dosificará y lo más importante, con qué nivel el francés deleteirá a su afición rojiblanca.