Un futbolista recibe en sus partes íntimas el lanzamiento de fuegos artificiales y termina sufriendo una lesión testicular

Juan Godoy celebra tras anotar ante Blooming antes de recibir el impacto de una bengala.

El partido entre The Strongest y Blooming correspondiente a la jornada 16 de la Primera División de Bolivia protagonizó una de las imágenes más aterradoras del fútbol. 'UltraSur', el grupo de aficionados radicales del equipo local, arrojó pirotecnia en la celebración del 3-2 y el resultado terminó siendo trágico para un jugador de su propio equipo.

Tras el gol de Juan Godoy en el minuto 76 de partido, los aficionados de The Strongest comenzaron a celebrar la victoria encendiendo unos fuegos artificiales conocidos como "llorona".

Este tipo de artefacto se mueve de forma impredecible y uno de ellos terminó impactando en Juan Godoy, quien en ese momento ayudaba a evacuar a integrantes del equipo rival para ponerlos a salvo.

🇧🇴 INSOLITO: La Ultra Sur de The Strongest, CON EL EQUIPO GANANDO 3 a 2 ante Blooming, empezó a tirar cohetes al campo de juego.



Muchos de los mismos impactaron en JUGADORES DEL PROPIO EQUIPO, entre ellos, Juan Godoy, quien resultó quemado en su pierna. pic.twitter.com/OmoldgA4iR — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) August 4, 2025

El proyectil le golpeó en la zona lumbar, lo hizo caer al césped y tuvo que ser atendido por el equipo médico.

Según el parte médico emitido por el club, el delantero paraguayo sufrió una quemadura de primer grado en el muslo y un hematoma testicular. La gravedad del incidente generó preocupación tanto por el estado de salud del jugador como por los riesgos que implican estas prácticas en el fútbol boliviano.

Las disculpas de los ultras

Ante la gravedad de este hecho, la dirección deportiva de The Strongest y el propio Godoy presentaron una denuncia formal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) contra los responsables de arrojar fuegos artificiales al terreno de juego.

En la denuncia, el delantero relató que intentaba retirar a futbolistas rivales de la zona de peligro cuando sintió el impacto en el muslo derecho, lo que le impidió mantenerse en pie y le obligó a abandonar el terreno de juego por los servicios médicos.

Horas después del partido, la barra UltraSur emitió un comunicado en redes sociales ofreciendo disculpas públicas a Godoy y a toda la plantilla. La agrupación explicó que la pirotecnia fue encendida como parte de una celebración tradicional, pero reconoció la responsabilidad por el accidente.

"Nunca fue nuestra intención causar daño a ningún jugador o miembro del cuerpo técnico. Siempre buscamos motivar y aportar, no poner en riesgo a nadie", manifestaron, a la vez que se comprometieron a no utilizar más fuegos artificiales en futuros encuentros.

Así quedó la pierna derecha de Juan Godoy después de que el proyectil impactara de lleno en su cuerpo. pic.twitter.com/CernwLhqMY — Juan Pasten (@juanpasten2010) August 4, 2025

El presidente de The Strongest, Daniel Terrazas, anunció en rueda de prensa que se sancionaría a los responsables y se expulsarían a miembros del grupo ultra implicados en el incidente. Además, expuso una serie de medidas entre las que destaca la anulación de cerca de 400 abonos gratuitos concedidos a estos aficionados.

Según la dirigencia atigrada, la entrega de abonos gratuitos había sido una política implementada en gestiones anteriores con fines electorales, pero que, tras el episodio, quedaría sin efecto de forma permanente.