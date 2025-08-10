Achraf Hakimi, alto y claro, sobre la acusación de violación: "No me culpo por nada, estoy tranquilo y pienso en el fútbol"

Achraf atiende a los medios en la rueda de prensa previa al partido ante el Arsenal en Champions. Europa Press

Achraf Hakimi no ha eludido hablar sobre el delito de una presunta violación que pesa sobre él en la entrevista concedida a Canal +. La fiscalía de Nanterre solicitó el pasado viernes su procesamiento en la investigación de carácter sexual iniciada en febrero de 2023, aunque el jugador del PSG ha defendido de manera tajante su inocencia.

"Estoy tranquilo. Acusarme falsamente es horrible, injusto. No se lo deseo a nadie. Sé que la verdad saldrá a la luz. No me culpo por nada, quienes me conocen lo saben", argumentó el marroquí.

"Me concentro en lo importante de mi vida: la familia y el fútbol. Como acabo de decir, la verdad saldrá a la luz", añadió el internacional.

“Je sais que la vérité va sortir“



Achraf Hakimi réagit à la récente décision du parquet de Nanterre de requérir un procès suite à une accusation de viol impliquant le joueur marocain.

Según la denunciante, los hechos se remontan al 8 de febrero de 2023, cuando acudió al domicilio de Hakimi tras intercambiar mensajes en Instagram. En aquel encuentro, el lateral derecho del PSG fue acusado de cometer un delito tipificado en el código penal francés como violación, lo que abrió una investigación judicial.

Poco después, la joven denunció el incidente en una comisaría de la región parisina, donde no presentó denuncia. Sin embargo, la investigación preliminar reveló mensajes de la presunta víctima a sus amigos, que daban testimonio de su estado traumático.

Una 'trama financiera'

Acerca de la declaración de la denunciante, Achraf Hakimi denunció una trama financiera en su contra. De hecho, su abogada Fanny Colin, declaró a la AFP (Agencia de Prensa de Francia) que las exigencias eran "incomprensibles y sin sentido dadas las pruebas del caso".

"Mantenemos la misma tranquilidad con Achraf Hakimi que al inicio del proceso. Si se acataran estas exigencias, obviamente recurriríamos por todos los medios ", añadió.

Achraf Hakimi, durante el Mundial de Clubes Reuters

En diciembre de 2023 tuvo lugar un careo entre la denunciante y el futbolista. Entonces, el jugador negó los hechos y el PSG le brindó su respaldo "confiando plenamente en el procedimiento judicial", según declaraciones oficiosas del club.

Meses más tarde, Hakimi afirmó: "Querían chantajearme y por eso presentaron una denuncia. Todo va bien. La justicia ha manejado las cosas bastante bien. Cuando tienes éxito y las cosas te van bien, te conviertes en un blanco fácil para algunas personas".

La defensa de Achraf

La defensa de Achraf, encabezada por Fanny Colin, añadió que los argumentos de la Fiscalía resultan "incomprensibles e insensatos con respecto a los elementos del expediente. Este establece las mentiras de la demandante, en particular a través de los peritajes psicológicos realizados sobre ella".

En su réplica, la abogada sentenció: "Seguimos con Achraf Hakimi tan serenos como cuando se abrió el procedimiento. Si estos requerimientos siguen adelante, obviamente ejerceremos todos los recursos".

Según AFP, el internacional marroquí podría enfrentarse a una pena de hasta 15 años de prisión si es hallado culpable. La solicitud de acusación fue firmada el 1 de agosto por la Fiscalía de Nanterre.

El incidente habría ocurrido la noche del 25 de febrero de 2023 en su residencia de Boulogne-Billancourt, mientras su esposa e hijos estaban de vacaciones. Se alega que Hakimi pagó el viaje de su acusadora y luego procedió sin su consentimiento.

Según el testimonio de la mujer, Hakimi la besó, le levantó la ropa y la penetró con los dedos a pesar de su resistencia, logrando ella liberarse tras empujarlo y alertar a una amiga que fue a recogerla.

La decisión definitiva corresponde ahora al juez de instrucción, que debe valorar si remite el caso a un tribunal penal. En caso de seguir adelante, Hakimi y su defensa están preparados para agotar todos los recursos legales.