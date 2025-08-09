Las preguntas que deja el fin del culebrón Ter Stegen: cuándo podrá ser inscrito Joan García y qué riesgo de sanción hay

La guerra entre Marc-André Ter Stegen y el FC Barcelona parece haber terminado. El portero alemán ha accedido a firmar el informe médico que el club remitirá a la Comisión Médica de LaLiga para acreditar la lesión lumbar y decidir sobre una baja prolongada.

Este trámite abre la puerta para inscribir, por fin, a Joan Garcia. Su ficha continúa bloqueada en LaLiga por la falta de Fair Play económico y el club necesita margen salarial y rapidez administrativa para regularizar la situación.

La normativa habilita solicitar la inscripción cuando un jugador sufre una baja prolongada —mínimo cuatro meses—. Existen topes, requisitos y plazos que condicionan cuánto del salario del lesionado puede emplearse para inscribir a un sustituto.

El primer paso es que el Barcelona remita el informe médico a la patronal para que la Comisión Médica pueda evaluar la incapacidad. Solo con su dictamen —que puede dilatarse hasta 20 días— se podrá activar el procedimiento administrativo que facilite la inscripción del sustituto.

La Comisión Médica está formada por cuatro expertos que evaluarán la documentación. Si emiten un informe favorable por unanimidad, LaLiga dará el visto bueno; si hay discrepancias celebrarán una reunión para obtener el dictamen final sobre la baja.

Con el informe favorable en la mano, el artículo 107 obliga al club a tramitar la inscripción en un plazo. Ese plazo administrativo obliga al Barcelona a ser diligente para que Joan Garcia pueda registrarse y estar disponible en LaLiga.

El porcentaje que el club puede emplear depende directamente de la duración de la baja que la Comisión Médica estime. En mercado de verano la norma suele reducir el margen —al 50%— y solo una baja acreditada de mayor duración, cinco meses o más, eleva de nuevo el tope.

Ter Stegen, la temporada pasada en el partido ante el Valladolid. Reuters

Atendiendo a ello: "El límite de dicho exceso en todo caso será del ochenta (80) por ciento del Coste imputado como Coste de Plantilla Deportiva inscribible derivado de la inscripción del Jugador lesionado, sin contar la amortización de sus Derechos Federativos."

Con la ficha de Ter Stegen situada entre 12 y 14 millones anuales, el 50% supone alrededor de 6 o 7 millones. El 80%, en cambio, equivaldría a aproximadamente 9,6 a 11,2 millones.

Ese margen teórico permitiría inscribir a Joan Garcia en términos financieros, aunque LaLiga aplicará sus cálculos sobre el coste imputado que pueden variar ligeramente. La cifra final dependerá del dictamen médico y del cómputo contable oficial adoptado por la patronal.

Hace falta recordar que la firma del informe no libera definitivamente la ficha del alemán: el margen desaparece cuando reciba el alta y vuelva a estar disponible. Por tanto se trata de un alivio temporal que exige planificación para el regreso.

El riesgo principal es disciplinario y contable: si el club alinea o convoca al lesionado antes del plazo mínimo tras obtener el exceso, LaLiga aplicará una sanción que reducirá la capacidad de inscripción en mayor cuantía inmediata.

En concreto, el reglamento advierte y materializa la sanción si se incumple el plazo, "dicha reducción se aplicará de forma inmediata a la fecha de alineación o convocatoria referida". Esa penalización de aplicación inmediata puede impedir inscripciones posteriores y afectar la estrategia salarial del club durante la temporada.

En síntesis, si la Comisión Médica avala la duración de la baja, Joan Garcia podría ser inscrito para el debut en Liga (16 de agosto); el club liberaría millones de forma temporal, pero debe gestionar con prudencia el riesgo de sanción para evitar consecuencias graves.