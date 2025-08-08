Inspirada en las gradas del Santiago Bernabéu: el Real Madrid presenta su tercera equipación con la vuelta al azul

El Real Madrid ya ha terminado de presentar las tres equipaciones oficiales que tendrá el equipo la próxima temporada después de haber anunciado la tercera. Un color azul inspirado en las gradas del Santiago Bernabéu que combina con detalles en blanco.

La tercera camiseta está motivada en los nuevos asientos del estadio. Su color principal es el azul, con detalles en blanco para los logotipos y una textura en la tela que imita la forma de los asientos.

El diseño de esta equipación representa una fusión perfecta entre las identidades del Real Madrid y Adidas y está confeccionada con los materiales más avanzados.

"Por primera vez, las tres rayas blancas que recorren las mangas presentan un borde dentado como el de las zapatillas adidas Originals. Además, incorpora en la parte superior de la espalda las iniciales RMCF en color amarillo", explica el club sobre esta nueva camiseta.

"Confeccionada con los materiales más avanzados, posee la última tecnología de adidas para maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos. La nueva camiseta 2025/26 ya está disponible en las tiendas del Real Madrid", completa el club blanco en su web oficial.

La puesta a punto

Los de Xabi Alonso ya estrenaron sus nuevas camisetas en el Mundial de Clubes, aunque solo lo hicieron la primera y la segunda. Para ver la tercera en escena habrá que esperar a que comience la temporada y se dé la circunstancia que los blancos necesiten utilizarla.

A falta de 11 días para jugar el primer partido de la temporada ante Osasuna en La Liga, el Real Madrid va a contrarreloj. El 19 de agosto empezará a rodar el balón en el Santiago Bernabéu y el objetivo que tiene el cuerpo técnico es que los jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles.

Xabi Alonso es consciente que no puede hacer milagros, pero ya adelantó trabajo en Estados Unidos. A pesar de que la primera toma de contacto con su nuevo equipo se produjo una semana antes del comienzo del Mundial de Clubes, fue en la última competición de la pasada temporada donde trasladó a sus jugadores qué esperaba de ellos de cara a una campaña que debía ser muy diferente a la anterior. Los futbolistas aceptaron el reto del nuevo entrenador.

La exigencia del calendario ha provocado que el Real Madrid tan solo pueda jugar un amistoso durante la pretemporada. El Mundial de Clubes y el inicio de La Liga han condicionado la preparación de un equipo que se enfrentará ante el WSG Tirol el 12 agosto.