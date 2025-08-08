El estadounidense Ben Shelton entra en la historia tras ganar el Masters 1000 de Toronto: el tenista más joven desde 2004

El joven Ben Shelton lleva ya tiempo haciendo méritos para labrarse un nombre dentro del circuito profesional y en la madrugada del viernes derribó una puerta importante al ganar su primer Masters 1000. El estadounidense venció en la final a Khachanov en tres sets (6-7, 6-4, 7-6).

De esta forma, a sus 22 años se ha convertido en el estadounidense más joven en ganar un Masters 1000 desde que en 2004 Andy Roddick se hizo con el torneo de Miami con 21 años.

Durante casi tres horas de intenso partido, Shelton logró imponerse gracias a la efectividad de su servicio, que llegó a registrar velocidades de 224 kilómetros por hora, un recurso clave para salir airoso de las situaciones complicadas que le planteó el ruso.

Not done YET 💪



Sound on for the ELECTRIC noise as Shelton forces a decider in the Toronto final 🔉#NBO25 https://t.co/Uyx15AeMIe pic.twitter.com/GL2XXJ41it — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2025

La primera manga comenzó con Khachanov tomando la iniciativa al quebrar el servicio de su rival, estableciendo una ventaja de 5-3 que parecía definitiva. Sin embargo, Shelton demostró su temple al igualar las acciones en el décimo juego, enviando el set al desempate, donde finalmente el tenista ruso se llevaría la primera batalla.

El segundo parcial mantuvo la igualdad inicial hasta que, con el marcador 2-2 en el quinto juego, se produjo una situación inusual. El sistema automático 'ojo de halcón', que ha reemplazado a los jueces de línea, falló en su funcionamiento, obligando a detener el encuentro.

La igualdad por bandera

En dos ocasiones distintas, Shelton mostró su fair play al ofrecerle a Khachanov repetir su primer servicio, ya que el sistema tecnológico -que ha presentado múltiples errores a lo largo del torneo- no detectó correctamente que la pelota había salido de los límites de la cancha.

La igualdad se mantuvo hasta el 4-4, momento en el cual Khachanov cedió su turno de saque, permitiendo que Shelton equilibrara el marcador general del partido.

Who said the serve and volley was a lost art 🎨#NBO25 pic.twitter.com/ExfJYL9GLv — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2025

El set definitivo transcurrió sin quiebres de servicio por parte de ninguno de los dos competidores, llevando la definición del título nuevamente a un tie-break.

En este momento crucial, Khachanov perdió su primer turno al servicio mientras Shelton mantuvo el suyo, estableciendo una ventaja temprana de 3-0.

El moscovita no logró recuperarse de este mal inicio, cediendo un servicio adicional que selló su destino con un marcador final de 7-3 a favor del estadounidense.

Una vez concluido el encuentro, Shelton elogió la actuación de Khachanov, quien había eliminado el miércoles al número 3 mundial y primer cabeza de serie del torneo, Alexander Zverev, para alcanzar la final.

"Ha sido una semana increíble. He visto muchos de tus partidos y el nivel al que has jugado es realmente elevado. La forma en que golpeaste la pelota esta noche no es algo que mucha gente pueda hacer", afirmó Shelton.

"Tengo suerte de salir de aquí con una victoria", dijo y añadió: "Estuve a la altura en los momentos decisivos, perseveré, fui resiliente. Todas las cualidades que me gusta ver en mí mismo".