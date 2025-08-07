El debate del verano en el Real Madrid: Gonzalo o Endrick, a quién dar el '9' y más galones con el Mundial a la vista

El Real Madrid cuenta con Gonzalo García para su primer equipo. También con Endrick. Xabi Alonso tendrá a los dos en su plantilla durante la temporada, tras ser estudiados ambos casos en las últimas semanas. Se quedan.

Gonzalo y Endrick competirán por ser la alternativa a Kylian Mbappé. Se pisarán en ciertos momentos del curso, pero también es cierto que sus perfiles, diferentes entre sí, multiplican las opciones dentro del banquillo para el entrenador.

Dos apuestas que vienen de caminos encontrados: uno creció en la cantera y supo aprovechar la oportunidad cuando se le abrió el hueco, otro fue fichado a precio millonario —60M€— con la estimación de ser un jugador generacional. No hay un camino ni mejor ni peor que el otro.

Hasta hace no mucho no estaba claro qué iba a suceder con ellos. Gonzalo impresionó en el Mundial de Clubes, siendo el máximo goleador del torneo con el '30' a la espalda. El interés por él se multiplicó ya no solo en España sino por toda Europa.

Su destino a principio de verano parecía una cesión —o incluso una venta siguiendo alguna fórmula como la del 50-50—, pero convenció a Xabi. Frenazo a su salida, a pesar de que la Premier League empezaba a llamar a la puerta del jugador y su cláusula, de 50M, tentaba a más de uno.

La explosión de Gonzalo hizo mella en Endrick. En el club no todos tenían claro que hubiera sitio para los dos y mientras el canterano brillaba en Estados Unidos, se activaba una vía de escape para el brasileño. COPE desveló esta semana que lo tuvo casi hecho para irse cedido a la Real Sociedad.

La recaída de Endrick de la lesión que le privó disputar el Mundial frenó cualquier operación. La prioridad pasó a ser su recuperación. Mimos para el chico, que en su primer año marcó siete goles a pesar de no llegar a disputar ni 1.000 minutos —promedió un gol cada 121'–.

Gonzalo García celebra un gol con el Real Madrid EFE

Con los dos en plantilla, y a la sombra de Mbappé, en principio, el Madrid tiene ahora otra decisión que tomar en torno a ellos. ¿De quién es el '9'? El cambio de dorsal de Kylian, que llevará el '10' que dejó Modric y que ya viste con Francia, liberó un número que no terminaba de casar con el estilo de juego del ex del PSG, puesto que suele ir vinculado a un delantero centro puro.

Todavía no hay nada decidido. Endrick, por ahora, sigue llevando el '16' que cogió en su primer año en el club. Gonzalo deberá escoger número cuando le hagan contrato del primer equipo y, además del '9', sólo queda libre el '25' —si no hay salidas—.

Endrick celebra con el Real Madrid Europa Press

Será el Real Madrid quien asigne a uno u otro el dorsal, como así quiso que Mbappé llevara el '10'. La decisión, sea cual sea, será estratégica: consolidar la apuesta por la cantera en la nueva era con Xabi Alonso o tratar ya como una estrella a un adolescente al que se fichó para serlo.

No obstante, es un debate adecuado a estos tiempos de verano y que no deja de ser secundario ante lo verdaderamente importante: los galones que tendrá cada uno. Como Endrick está lesionado —no volverá a jugar hasta finales de septiembre—, será un tema que Alonso podrá gestionar con más tranquilidad.

Quieren ir al Mundial

Además, a largo plazo hay un objetivo tanto para Gonzalo como para Endrick: el Mundial de 2026. Ambos tienen sus esperanzas de acudir con España y con Brasil, respectivamente, a la cita que se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México.

A Gonzalo le sigue Luis de la Fuente. Escasean los nueves como él en la Selección actual y dependiendo de los minutos que tenga en el Madrid podría entrar en próximas convocatorias.

Endrick lo debería tener más sencillo: Ancelotti le conoce —aunque no terminara de contar asiduamente con él el pasado curso—, suma varias internacionalidades y es ya un ídolo en su país a pesar de su corta edad.

El Madrid, sin salidas, daría por cerrada la plantilla con ellos dos y otro jugador que todavía no ha sido presentado: Franco Mastantuono. Lo hará el día 14, cuando cumpla la mayoría de edad. Él será el que complete el cupo de dorsales.

¿Y si el '9' es Mastantuono?

El argentino estaría en el escenario actual entre el '16' o el '25', dependiendo de los números que acabaran teniendo Endrick y Gonzalo. Pero ¿y si el '9' fuera para él? A priori no sería una opción, tanto por ser un recién llegado como por no ser un delantero.

Sin embargo, hay un factor simbólico que podría unir a Mastantuono con el '9' del Real Madrid: Alfredo di Stéfano. "Quería seguir los pasos de él, por jugar en River y después irse al Madrid, para mí es muy lindo poder seguir ese camino y ojalá poder hacer lo mismo que él", decía Franco al partir desde Buenos Aires.

Di Stéfano llevó el '9' en el Real Madrid, fue su número, y ahora tiene un digno heredero en el primer argentino que ficha el club blanco desde Di María, en 2010. Otra opción más para el debate del verano en las oficinas de Valdebebas.