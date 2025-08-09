Quién es Thiago Pitarch, la joya de la cantera del Real Madrid que marcó un gol en su debut con Xabi Alonso

Thiago Pitarch es el nombre de moda dentro de la cantera del Real Madrid. Está siendo el gran descubrimiento en los primeros días de pretemporada de Xabi Alonso, quien ya le ha dado minutos en el amistoso que se disputó este viernes contra el Leganés.

En el partido a puerta cerrada, Pitarch —con el '45' a la espalda— jugó los 45 minutos de la segunda parte y marcó uno de los goles de la victoria del Real Madrid por 4-1. La asistencia fue de Mbappé. Un paso de gigante cuando el martes era apenas su primer entrenamiento con el primer equipo.

Thiago Pitarch Pinar es un centrocampista español de 17 años, nacido el 3 de agosto de 2007 en Fuenlabrada. Forma parte de las categorías juveniles del Real Madrid y se perfila como una de las promesas destacadas de La Fábrica.

Por herencia tiene doble nacionalidad española y marroquí, ya que su abuelo es originario de Al Hoceima, Marruecos. Mide 1,79 metros y su pierna derecha es la dominante, dotándole de precisión en la distribución balón en el centro del campo.

El Atlético de Madrid acogió su formación inicial entre 2013 y 2018. Más tarde, pasó por las divisiones inferiores de Getafe y Leganés antes de recalar en el Real Madrid, donde comenzó a forjarse como jugador.

Thiago Pitarch, en un amistoso con el Real Madrid Castilla Real Madrid

Durante la temporada 2023/24, su primera en Valdebebas, se integró en el Juvenil B, alternando titularidades y suplencias. En ese periodo, fue adaptando su juego al estilo de La Fábrica y mostró capacidad para progresar en la creación ofensiva como para reforzar la fase defensiva.

El punto de inflexión llegó en enero de 2025, cuando Álvaro Arbeloa apostó por ascenderlo al Juvenil A. Su debut tuvo lugar el 18 de enero contra Las Rozas y, una semana después, celebró su primer tanto con el equipo.

Renovó hasta 2027

La actuación convenció al club, que se apresuró para cerrar su renovación. Firmó un nuevo acuerdo el 20 de enero de 2025, extendiendo su vinculación hasta junio de 2027, reflejo de la confianza del Real Madrid en su potencial.

El pasado 26 de julio, vivió su estreno con el Castilla en un amistoso ante el Marbella. Fue titular indiscutible y el único jugador en completar los 90 minutos, evidenciando la fe que Arbeloa —al frente del filial desde este verano— deposita en él.

Ahora, este viernes le llegó el turno de tener sus primeros minutos con el primer equipo siendo el autor de un gol en los 45 minutos que jugó en el amistoso contra el Leganés. Um verano de ensueño para Thiago Pitarch.

Su versatilidad táctica le permite actuar como mediocentro puro, mediapunta y hasta falso extremo izquierdo, adaptándose a distintas necesidades. Esta polivalencia, combinada con su visión de juego, multiplica sus opciones de entrada en la dinámica del primer equipo.

Tentado por Marruecos

En marzo de 2025, la Federación marroquí mostró interés por su incorporación a las juveniles. Sin embargo, la RFEF reaccionó le citó para la Sub18 española en abril con David Tenorio, inclinando así su preferencia hacia España.

A pesar de seguir con ficha del Juvenil A, sus minutos se distribuirán a priori entre el Real Madrid C y el Castilla, pero seguirá participan do en la Youth League. Con apenas 17 años, su meteórica progresión augura un gran futuro a este jugador al que Xabi Alonso ya ha querido echar el ojo.