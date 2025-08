Mastantuono ya está en Madrid: el plan a lo grande que pasa por una adaptación en silencio y ser un titular para Xabi Alonso

Una nueva era está por comenzar en el Real Madrid. La de Franco Mastantuono (Azul, Argentina; 2007). El prodigio argentino ya está aquí, en la capital. Aterrizó este sábado de su vuelo desde Buenos Aires y arrancó, así, su etapa como jugador blanco.

"Esperé mucho este día", reconoció Mastantuono antes de partir en el aeropuerto Internacional de Ezaiza. A sus todavía 17 años, se le compara con Alfredo di Stéfano por jugar en River y después irse al Real Madrid: "Es muy lindo poder seguir ese camino y ojalá poder hacer lo mismo que él".

Son las palabras de un jugador que, a pesar de su edad, no le teme a nada. Ni siquiera a los 45 millones de euros pagados por el Real Madrid, siendo un juvenil. Mastantuono es un futbolista llamado a marcar época, y así le trata su nuevo club desde el día uno.

Mastantuono se mueve en silencio. No le gustan las redes sociales, lleva una vida sencilla a pesar de su edad y lo que ya mueve su marca y así pretende seguir siendo en su nueva aventura en Madrid. Por ello ha querido aterrizar antes de tiempo.

El primer equipo del Real Madrid, con Xabi Alonso al mando, vuelve al trabajo mañana 4 de agosto. No estará en el grupo Mastantuono. No hasta el día 14. En esa fecha cumplirá los 18 años y la norma le dejará ser a todos los efectos jugador de un club europeo, en este caso el Madrid.

Xabi Alonso, durante un entrenamiento con el Real Madrid Reuters

La hoja de ruta está marcada. Mastantuono se sumará desde ese primer momento a los entrenamientos y en esas fechas —14 o 15, a más tardar— será presentado. Será casi con total seguridad en Valdebebas, como el resto de incorporaciones de este verano.

Hay expectación, más en Argentina que en España, sobre el dorsal que vestirá. Le gustaba el '10', pero ya es de Kylian Mbappé —"si lo agarra él está en todo su derecho, es un ídolo"— y apunta al '16', que es el que dejaría Endrick si se pone el '9' que está vacante.

El baile de números es lo menos importante para el Madrid y para Mastantuono. Club y jugador llevan ejecutando un plan desde que River se despidió del Mundial. Ahí se separaron los caminos de los 'millonarios' y futbolista nacido en Azul.

Mastantuono se ha entrenado por su cuenta, pero bajo las indicaciones a distancia del Madrid. Lo seguirá haciendo estos once días que tiene hasta poder ejecitarse en Valdebebas. Así, Franco habrá podido adelantar trabajo cuando se ponga a las órdenes de Alonso.

El técnico tolosarra no tendrá más que 4-5 entrenamientos a sus órdenes a Mastantuono, pero se espera que le dé ya minutos en el primer compromiso de Liga ante Osasuna (19 de agosto, tras no ser aplazado). Lo lógico es que sea desde el banquillo.

Todo hace indicar que Mastantuono no durará mucho entre los suplentes. La imagen que tienen de él tanto el club como Xabi Alonso —que deberá refrendar en los primeros entrenos— y el escenario con la baja de Jude Bellingham le ponen en el plano central.

El inglés no volverá hasta octubre. Dos meses de competición sin uno de los pilares de este Madrid, lo que abre un hueco en el equipo. Mastantuono es el aspirante favorito, por perfil y ganas de verle, superando incluso a Rodrygo —sin un futuro claro— y jugadores más de fondo de armario, como Brahim o Gonzalo.

El trío de oro

La idea del Madrid es que Güler y Mastantuono coexistan, empezando a dar forma a una sociedad que deberá liderar el equipo dentro de unos años. Nacidos en 2005 y 2007, son junto a Endrick (2006) las grandes apuestas de la próxima década.

Al regresar Bellingham, Xabi Alonso tendrá el bendito problema de elegir entre sus dos 'niños' (Güler o Mastantuono), aunque en el Madrid tienen claro que el agobio del calendario dará oportunidades suficientes a todos.

Arda Güler, sustituido en el partido ante la Juventus del Mundial de Clubes Reuters

En el fútbol moderno no hay sólo once titulares, y en el Madrid lo será Mastantuono aunque no siempre juegue de inicio. Al menos en su primera temporada. La edad nunca será lo que mida su participación en el equipo porque se sabe que es un futbolista especial.

Ahora sí, ha comenzado la recta final para ver a Mastantuono luciendo el blanco del Real Madrid. Una llegada fuera de lo cotidiano, que también reconcilia al club merengue con el mercado argentino. La inmortal Saeta Rubia ya tiene a su heredero.