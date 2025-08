Cristiano Ronaldo, defendido de las críticas por su ausencia en el funeral de Diogo Jota: "Es una inmensa injusticia"

La figura de Cristiano Ronaldo fue duramente cuestionada por su ausencia en la despedida de Diogo Jota, generando un gran número de críticas en redes sociales y medios de comunicación, donde muchos se preguntaron por las razones de su decisión de no asistir.

La conmoción se apoderó del mundo futbolístico hace un mes, cuando se supo que Jota y su hermano André Silva perdieron la vida en un trágico accidente automovilístico ocurrido en el norte de España, dejando perplejos a compañeros, aficionados y dirigentes.

La tragedia se produjo apenas once días después de que Jota contrajera matrimonio con Rute Cardoso, su novia de la infancia, quien a sus 28 años ya era madre de dos hijos, Dinis y Duarte, de cuatro y dos años respectivamente, y de la pequeña Mafalda, de ocho meses.

Como capitán de la selección portuguesa, Ronaldo compartía vestuario con Jota, lo que hizo aún más sorprendente su ausencia en la ceremonia fúnebre celebrada días después en Gondomar, donde aficionados y miembros del fútbol luso esperaban rendir homenaje al jugador fallecido.

Estrellas como Bruno Fernandes, Ruben Dias y Bernardo Silva sí asistieron, lo que intensificó el debate, con comentarios críticos hacia Ronaldo por no acompañar en su adiós a quien fuera su compañero de selección.

El entorno del jugador trasladó que la estrella de Al-Nassr decidió no viajar para evitar que su presencia eclipsara el homenaje previsto a Jota y a su hermano, priorizando el recuerdo de los fallecidos sobre su propia imagen.

Ante la polémica, ha intervenido el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, para defender a Ronaldo y cuestionar la dureza de las críticas lanzadas contra el capitán luso, subrayando su cercanía con la familia de Jota desde el primer momento.

“Es una inmensa injusticia decir que Cristiano, de alguna manera, tuvo un papel más distante en esto”, afirmó Proença, recordando que desde el inicio el jugador mantuvo un apoyo constante y sincero con los allegados y familiares de Jota.

Pedro Proença añadió: “Cristiano Ronaldo fue uno de los que más lo sintió, sobre todo porque era un fiel compañero de Jota. Su ausencia física no significa nada más que eso, porque él nunca abandonó a esta familia”.

Ambos futbolistas nunca coincidieron en el mismo club, pero vistieron juntos la camiseta de Portugal, compartiendo los triunfos en la Nations League en 2019 y nuevamente en 2025, participando un total de 32 partidos y forjando una amistad.

Tras la tragedia, Ronaldo compartió un mensaje de despedida en sus perfiles oficiales. Con palabras cargadas de tristeza, rindió homenaje a Jota y a André, enviando condolencias a sus seres queridos y expresando la incomprensión ante una pérdida tan repentina.

"No tiene sentido. Justo ahora estábamos juntos en la selección, justo ahora te habías casado. A su familia, a su esposa y a sus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarán con ellos. Descansen en paz, Diogo y André. Los extrañaremos".

El mensaje de la hermana de Cristiano

También salió en defensa de Cristiano su hermana, Katia, tras su ausencia en el funeral, compartiendo en Instagram su experiencia personal y la crítica hacia la prensa y los espectadores por anteponer el sensacionalismo al respeto debido a un duelo familiar:

"Cuando murió mi padre, además del dolor de la pérdida, tuvimos que lidiar con una avalancha de cámaras y espectadores curiosos en el cementerio y en todos los lugares a los que íbamos.

Y la atención no era la que es hoy en cuanto a acceso... En ningún momento pudimos (los niños) salir de la capilla, sólo fue posible en el momento del entierro, tal era el revuelo.

En el funeral, estaban presidentes y entrenadores de la selección nacional de aquel entonces, como Luís Filipe Scolari, etc. No recuerdo haber visto a ninguno. Y, desde luego, me saludaron. El dolor me cegó.

Sobre el dolor, la familia y el apoyo real... Nunca sabrás lo que significa hasta que lo experimentes. Si alguien me envía un mensaje criticando algo que hace mi hermano, lo bloquearé (lo ignoraré por completo); es decir, solo lo hará una vez.

Es agotador. El fanatismo. Las críticas por nada, repito, por nada... Una sociedad enferma... Todos tenemos familia.

Es absurdamente vergonzoso ver cómo los canales de televisión, los comentaristas y las redes sociales enfatizan una ausencia (sabia) en lugar de honrar respetuosamente el dolor de una familia mutilada, destruida por la pérdida de dos hermanos. Incluso me avergüenza verlo. Es lamentable.

Y así va el mundo... La sociedad y la opinión. Hoy no valen nada. Se han convertido en pozos sin fondo. Lo siento... Y la guerra también es así. Créeme. La maldad humana también es una guerra. Y cada día tenemos que luchar contra ella. Y así sigue".