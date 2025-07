Iñaki Williams desvela el calvario de su hermano Nico por la presión del Barça: "Le rompieron la luna del coche"

“Ha sido un verano bastante movidito”. Así arrancó Iñaki Williams su presentación como nuevo capitán del Athletic, en sustitución de Óscar de Marcos. El foco, sin embargo, se desvió hacia su hermano Nico y la dura campaña de presión ejercida por el Barça.

En su primer análisis, explicó que Barcelona desplegó una estrategia mediática: "Sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y la presión que querían ejercer sobre los aficionados con una campaña mediática que pensaban que les iba a funcionar". Denunció una operación urdida desde los despachos.

Contrastó este modus operandi con la discreción rojiblanca, donde los fichajes "se hacen por bajini" y sin ruido. Apuntó que el Athletic jamás habría filtrado detalles antes de firmar un contrato hasta 2035, y lamentó que las idas y venidas burocráticas se contaminasen de mentiras.

Narró que Iñaki trasladó un episodio grave: "Nico fue dos veces vandalizado, con el mural y cuando le rompieron una luna del coche. Son cosas que no se saben y es muy fácil desde el sofá decir porqué haces esto. Ver a mi hermano sufrir no ha sido fácil".

Sobre el interés de otras entidades aclaró que "más equipos que han pujado por mi hermano y no me sorprende. Es un jugador con una cláusula muy baja o asequible, era un caramelito para los grandes equipos. No ha sido fácil, con mucho ruido, con una campaña mediática increíble hacia un futbolista de talla mundial".

🔴 Iñaki Williams carga contra el Barça tras el 'caso Nico': "Querían ejercer presión con su campaña mediática, han ensuciado mucho las cosas; muchas eran mentira"



"Mi hermano tenía la decisión bastante tomada, pero había que redactar un contrato muy largo"

Iñaki insistió: "No ha sido un verano a nivel familiar complicado, se ha hablado mucho de mi hermano y muchas de las cosas que se han dicho es mentira. Lo único que él ha hecho es estar en silencio, al final, todo el mundo está en su derecho de pensar lo que quiere en su futuro. En muchos momentos del verano, la gente no ha sido justa con mi hermano".

Para ilustrar la indecisión, recurrió a un ejemplo cotidiano: cuando vas a un restaurante y tardas en elegir del menú. Señaló que decidir el futuro de un futbolista con múltiples ofertas no es más sencillo que escoger un plato: cada alternativa exigía tiempo y reflexión.

Recordó que la negociación con el Athletic implicó un contrato largo y detallado hasta 2035, imposible de anunciar en una sola jornada. Sin prisa, pero sin pausa, cerraron un compromiso que avala la confianza mutua y evita filtraciones prematuras que sólo generan polémica.

Rumores que dolieron a la familia

En un momento de sinceridad reveló que tuvo que frenar a Nico en más de una ocasión: "Se calentaba y salían cosas que no le gustaban, me decía 'voy a escribir y contestar', pero le recomendaba que siguiera con el perfil bajo, tranquilo porque no es fácil tomar una decisión de vida".

En lo personal, afirmó que apenas presionó a su hermano, ofreciendo su punto de vista sin imponer nada. Lamentó, no obstante, los rumores en redes: rumores sobre pisos en Barcelona, intenciones familiares encontradas… "Yo me echaba a reír, pero mi madre, que es delicada, ha sufrido más".

Sobre la reacción de la masa rojiblanca, destacó el cariño mayoritario recibido en Bilbao. Mientras unos pocos vandalizaron un mural en Lutxana, la gran mayoría pedía a gritos que Nico se quedara y soñaba con verle triunfar junto a su familia.

De cara al regreso a San Mamés, expresó plena confianza en que la hinchada recibirá a su hermano con aplausos. "No tengo pruebas, pero sí certezas: la afición del Athletic siempre ha estado a nuestro lado en los momentos más duros".

Nico Williams celebra el pase del Athletic a los cuartos de final de la Europa League. REUTERS

Primer capitán negro del Athletic

Iñaki Williams también subrayó la trascendencia de ser el primer capitán de raza negra en la historia del Athletic y reivindicó: "Podemos representar a mucha gente que viene desde fuera para ganarse el pan cada día. Ser referencia en Euskadi y España es muy importante".

El delantero fue tajante al denunciar la proliferación de la ultraderecha: "Está de moda la ultraderecha y los que tenemos voz seguiremos callando bocas y tirando barreras". Este mensaje evidenció su compromiso social más allá de lo puramente deportivo.

Finalmente, resaltó la ambición compartida de los Williams: seguir construyendo un legado en el club de su vida. Aseguró que, pese a tentaciones de grandes ligas, primó el corazón y el deseo de escribir juntos una historia imborrable en Lezama.