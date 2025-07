El regreso a casa soñado de Álvaro Carreras: "Salí siendo un niño y vuelvo como un hombre"

Álvaro Carreras se presentó este martes con el Real Madrid. Lo hizo con el '18', dorsal que hereda de Jesús Vallejo y que ha llevado algún histórico del club como Aitor Karanka. La vuelta a casa de un producto de La Fábrica que se formó durante tres temporadas en Valdebebas.

Se notaba la emoción en Carreras y su familia por su regreso al club. Desde la mirada brillante del jugador al llegar en coche a la Ciudad Real Madrid hasta las lágrimas de sus padres en el acto.

"Salí siendo un niño y vuelvo siendo un hombre", dijo Carreras consciente de lo valiente que fue al irse del Real Madrid para hacer la 'mili'. La apuesta, entre formarse en el Manchester United y explotar en el Benfica, no le pudo salir mejor.

Roberto Carlos y Santiago Solari fueron padrinos de lujo del nuevo refuerzo blanco en su presentación y Florentino Pérez le dio la bienvenida: "El Bernabéu te espera para el mayor de tus desafíos". El listón está alto para Carreras, que ha costado 50 millones de euros.

Ya en la sala de prensa de Valdebebas, empezó ante los medios señalando que "significa todo volver al Real Madrid". Carreras dijo estar "viviendo un sueño" y valoró que para él este regreso significa "abrir una puerta gigante".

Carreras no quiso entrar demasiado en los problemas que hubo en la negociación entre Real Madrid y Benfica, que evitaron que jugara de blanco el Mundial de Clubes. "Yo estaba enfocado en mi exequipo con el reto del Mundialito", reconoció aunque admitió que el proceso "ha sido largo".

El nuevo fichaje del Real Madrid ya ha tenido su primera conversación con Xabi Alonso. El mensaje para su entrenador, ante su posible posición —lateral, carrilero o hasta central—, es claro: "En el club de mis sueños, lo daré todo donde haga falta".

Álvaro Carreras, nuevo jugador del Real Madrid

Carreras señaló que los 50 'kilos' que costó no le pesan: "Estoy completamente seguro de lo que soy y de lo que puedo dar. No me meto en tema números". Y no teme a la competencia con Ferland Mendy y Fran García. "Son dos jugadores de grandísimo nivel [...] Sabemos cómo es el fútbol y venimos a competir".

Llega al Real Madrid tras un brillante año en el Benfica, donde se ha destacado, sobre todo, la gran actuación que firmó ante el Barça 'secando' a Lamine Yamal. "El trabajo de una temporada no se puede basar en un partido solamente. En la Champions he estado a un nivel muy bueno, pero creo que toda la temporada he estado muy bien. Prometo que voy a darlo todo", dijo.

"Eternamente agredecido" al Benfica, Carreras admitió estar viviendo "el día más feliz de mi vida". También lo era para su familia: "Mamá se emociona, pero es normal. A mí también me hace emocionarme". Dijo el lateral ferronalo que "hasta el último día" no se lo creía.

Como tampoco se lo creían sus amigos. "Todos son del mejor club del mundo, del Real Madrid. Esto es una locura", reconocía Carreras, que llegó hasta el Juvenil C en sus años en la cantera (entre 2017 y 2020).

Álvaro Carreras, en la rueda de prensa de su presentación con el Real Madrid Real Madrid

No profundizó demasiado en describirse como jugador, pero señaló que "me gusta tener la pelota, físicamente me gusta ir hacia delante, pero mi primer trabajo es defender. Voy a dar todo de mí cada día que vista esta camiseta".

Tiene dos espejos de leyenda en los que mirarse: Roberto Carlos y Marcelo. "Podría decir que los dos fueron mi inspiración durante muchos años. Me tocó ver en directo a Marcelo y era un lujo. Los dos son mis referentes".

Y otro exmadridista, Di María —al que llamó "Angelito"–, le ayudó mucho durante el último año: "No tengo palabras para él. Ha sido un gran compañero dentro y fuera del campo".

Esta fue la carta de presentación de Carreras. Con el '18', aunque el número no importa: "Si digo la verdad, me pondría cualquier dorsal para jugar en este club". Es el sueño cumplido de un chaval que salió de Valdebebas para ganarse un día como este.