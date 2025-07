El fútbol europeo se detiene: por primera vez en 703 días, los grandes clubes tendrán un mes sin partidos oficiales

La victoria del Chelsea sobre el PSG en la final del Mundial de Clubes echó el telón a una de las temporadas más extensas que se recuerdan. Un curso que arrancó el 10 de agosto y que finalizó once meses después con los futbolistas exhaustos.

No todos los clubes han tenido un calendario tan infernal, es cierto, pero la gran mayoría de los grandes equipos de Europa y sus futbolistas llevan recorriendo una maratón desde hace prácticamente dos años. Competiciones domésticas, continentales, compromisos internacionales... un sinfín de partidos.

Ya no existe la vida sin fútbol. Hay encuentros prácticamente todos los días. De hecho, desde que arrancara la temporada 23-24 el 6 de agosto con la Community Shield hasta hoy, no ha habido un mes seguido sin fútbol de máxima élite.

Esa campaña, la 23-24, acabó con la final de la Champions el 1 de junio y apenas dos semanas después arrancó la Eurocopa. El torneo continental de selecciones terminó el 14 de julio y acto seguido llegó el turno de los Juegos Olímpicos. Una cita que prácticamente se solapó con la presente temporada.

Se iniciaron las ligas, llegaron los nuevos modelos de Champions y Europa League con más partidos, se jugó la Nations League y se puso el colofón con el Mundial de Clubes. Un torneo que a equipos como el Real Madrid les ha trastocado toda la pretemporada.

Y es que los de Xabi Alonso quedaron apeados del torneo el 9 de julio, fecha en la que otros equipos de Primera División arrancaron sus stages de preparación al nuevo curso. Ahora, los futbolistas del Real Madrid tendrán que descansar en fechas anómalas y llegando al inicio de La Liga poco rodados.

Sin fútbol

Ahora, llega un periodo algo extraño y al que los aficionados al fútbol no están acostumbrados. Desde el 14 de julio hasta prácticamente el 15 de agosto no habrá encuentros disputados por los clubes más importantes del Viejo Continente.

Las excepciones llegan con el Liverpool - Crystal Palace de la Community Shield del 10 de agosto y las primeras rondas de la fase previa de la Champions League, Europa League y Conference. Unas eliminatorias sin representantes de las cinco grandes ligas.

Tampoco hay eventos a nivel de selecciones. Quedará por tanto como máximo aliciente ver las giras de pretemporada de algunos clubes. Pero no de todos, ya que varios de ellos han disputado el Mundial de Clubes.

Será una desconexión necesaria para los aficionados que podrán recargar pilas y afrontar la siguiente temporada con ilusión.

Lo mismo ocurre con los futbolistas, los verdaderos protagonistas del juego. Necesitan alejarse del foco y recuperarse físicamente ante lo que se presupone una nueva campaña verdaderamente exigente.

Vuelta a la rueda

Y es que, en cuanto vuelva a rodar la pelota en La Liga, Premier, Serie A o Bundesliga, se iniciará un nuevo maratón que durará más de un año. De nuevo deberán afrontar sus ligas y competiciones europeas, pero el calendario estará más apretado fruto del colofón final en verano del 2026.

Será el 11 de junio cuando las 48 mejores selecciones del mundo comiencen la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. 5 semanas de pura competición en tres países hasta conocer al ganador el 19 de julio.

Serán por tanto 11 meses sin descanso y con la guinda de disputar en el último mes el torneo más importante de todos. Queda por ver como llegan físicamente los futbolistas, cada vez con más kilómetros en las piernas año tras año.

NADIE JUGÓ TANTOS MINUTOS EN ESTA TEMPORADA EN EL MUNDO 🌎 COMO EL CAPITÁN DE URUGUAY 🇺🇾 FEDE VALVERDE. pic.twitter.com/eaakfbPDPg — PasesUruguay (@PasesUruguay) July 14, 2025

Por poner un ejemplo, este curso Fede Valverde ha disputado 6.116 minutos en 72 partidos. Algo absolutamente impensable hace una década cuando los futbolistas jugaban entre 20 y 25 encuentros menos.

Mientras ellos no alcen la voz la ruleta no dejará de girar. Si no se plantan, los organismos que mandan en el fútbol seguirán creando competiciones y añadiendo partidos para sacar más rédito económico. Ahora hay un pequeño impás de un mes, pero esto ya se ha convertido en algo inusual.