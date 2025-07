La lista de tareas pendientes de Flick en el regreso del Barça: desde la salida de Ter Stegen a buscar un extremo de garantías

A falta de tan solo unas horas para que el Barça eche a andar en una temporada que se augura aún más exigente que la anterior, la reunión entre Deco y Hansi Flick no se ha producido y son varios los puntos candentes que preocupan a un técnico alemán que dará la bienvenida el domingo a jugadores con los que no cuenta.

El campeón de Liga, Copa del Rey y Supercopa de España no solo tiene como objetivo revalidar esos títulos, sino que quiere dar un paso más. La Champions ha vuelto a ser el deseo de un club que mantiene la misma plantilla del curso anterior, a excepción del fichaje de Joan García.

Son varias las líneas que el de Heidelberg quiere reforzar, especialmente la delantera. El fichaje de un extremo se está demorando tras la negativa de Nico Williams, la dificultad de incorporar a Luis Díaz por su elevado precio y con Rashford como tercera opción.

El primer problema reside en la portería. A día de hoy el Barça cuenta con cuatro porteros con ficha del primer equipo y tres de ellos tienen el cartel de 'titularísimos'. Ter Stegen ha dejado de ser intransferible y todo está pendiente de la reunión entre el portero y el club.

Su salida no sería fácil de afrontar para un club que no destaca por su gran capacidad financiera. Además, el alemán es el primer capitán del equipo, por lo que el desenlace es capital para la armonía de la plantilla.

Ter Stegen, situación crítica

Con Joan García fichado y Wojciech Szczesny renovado, todo hace indicar que el futuro de Ter Stegen está fuera de la Ciudad Condal, aunque el alemán aún no ha dicho la última palabra. A pesar de estar citado para el domingo, el jueves se presentó en la Ciutat Esportiva sin previo aviso.

Para Hansi Flick, los porteros del Barça 2025-26 son el español y el polaco. Si el alemán se quiere quedar, respetará su deseo, pero le insistirá en su difícil situación deportiva y le advertirá sobre su comportamiento en el vestuario, más siendo capitán.

Ter Stegen, cabizbajo tras haber encajado un gol. Europa Press

Sus tres operaciones en la rodilla derecha y la de espalda han generado dudas sobre su rendimiento. Además, el desplante de no viajar a Milán cuando supo que no jugaría la vuelta de la semifinal de Champions, y de no hablar públicamente como capitán después de levantar el título de Liga han generado cierto malestar en el club.

"La temporada que viene jugaré en el Barça", vaticinó durante su concentración con Alemania en la Nations League. El alemán entiende la competencia, pero su intención es pelear por la titularidad. Cabe destacar que tiene contrato hasta 2028 y es uno de los que más cobran de la plantilla, por lo que la situación con respecto al Fair Play financiero es crítica.

El alemán no es el único que tiene las puertas abiertas de la Ciudad Condal, con Hansi Flick también se reencontrarán Oriol Romeu, Pau Víctor, Iñaki Peña y Christensen. Cuatro jugadores que no tendrán hueco en la competitiva plantilla que quiere formar el alemán.

En la reunión que tendrá próximamente el de Heidelberg con Deco también se hablará sobre el fichaje del extremo. Los dos analizarán el estado de las negociaciones con Luis Díaz y Rashford, la posición que el alemán quiere reforzar para poder dosificar a Raphinha.

La preocupación del extremo

El Barça sigue empeñado en hacer un fichaje top después de haberse escapado la posibilidad de incorporar a Nico Williams tras su renovación con el Athletic Club. En la carpeta de Deco, el extremo español no era el único nombre que había, pero sí la opción preferida por el club y Flick.

Luis Díaz y Marcus Rashford son los nombres que más han sonado en los últimos días, de hecho, según algunas informaciones el jugador del Manchester United se ha ofrecido al Barça por medio de su representante. No obstante, la dirección deportiva prefiere al extremo del Liverpool.

Luis Díaz celebra el gol marcado ante el Fulham en la Premier League. Europa Press

Al igual que sucedió con Nico Williams, al Barça le ha salido un duro rival con el que lidiar: el Bayern Múnich. El club bávaro se ha mostrado interesado en un Luis Díaz que si bien ya está en Inglaterra para incorporarse a los entrenamientos de los 'Reds', no ha hecho oídos sordos a los cantos de sirena que le llegan desde España y Alemania.

En principio, Luis Díaz esperaría al Barça siempre que desde el club le garanticen una compensación hasta poder vestir la camiseta azulgrana. Un requisito que echa para atrás a una entidad que no atraviesa su mejor momento a nivel económico.

No obstante, el hecho de ser el preferido de la dirección deportiva, en concreto de Deco, podría hacer que se sigan buscando fórmulas para poder acometer su fichaje.