Courtois, muy autocrítico tras la debacle del Real Madrid ante el PSG: "A veces una hostia así te viene bien"

El Real Madrid se marcha de Estados Unidos con una dura derrota. La goleada ante el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes pone fin a una temporada aciaga que Xabi Alonso no ha podido reconducir, aunque el equipo ya ha dejado destellos de lo que quiere su entrenador.

No hizo acto de presencia el Real Madrid sobre el MetLife Stadium de Nueva Jersey, a pesar de los intentos de Courtois de desbaratar todas y cada una de las llegadas del conjunto parisino. Lo intentó el portero belga, pero él solo no fue capaz de frenar el arsenal parisino.

Acostumbrado a dar la cara después de las duras derrotas, Thibaut Courtois atendió a los medios al término del partido e hizo autocrítica tras la pobre imagen mostrada por el equipo.

Los motivos de la derrota

Ellos siempre empiezan muy fuerte, nos ha faltado hacer el plan del míster, de querer jugar y buscar el espacio adelante, nos costó mantener la posesión y ellos en la presión encontraban bien el hombre libre y creaban mucho peligro.

En la segunda hemos tenido más balón pero sin remate, los dos primeros goles condenan el partido y ellos han estado cómodos y nosotros menos.

Aprendizaje

Es una derrota dura, pero es una derrota de la que aprender, estamos en buen camino y a veces una hostia así te viene bien para saber que queda mucho trabajo por delante y tenemos que llegar a su nivel, ellos han ganado la Champions y en este torneo han estado bien y tenemos que llegar el año que viene.

Militao realiza un disparo contra el PSG. REUTERS

Los errores en defensa

Hay que analizar en el vídeo, íbamos siempre un pelín tarde y cuando llegas tarde todo el mundo está fuera de posición, ellos corren hacia adelante y tú te tienes que girar y pierdes tiempo, no hemos estado encima de ellos y eso es un problema, con tanto espacio para ellos es difícil.

Los regresos de Militao y Carvajal

Estamos contentos por los dos que han podido volver, ahora cogemos vacaciones y que estén con nosotros es bonito, volver a sentirte jugador otra vez y es positivo para el equipo que hayan vuelto. Es una pena por Luka y Lucas, pero son dos leyendas del Madrid y les deseamos lo mejor".

La despedida de Modric

Tenemos la suerte de contar con muchos madridistas aquí y nos duele perder por ellos. Luka siempre sale ovacionado, es un gran jugador y un gran compañero y le echaremos de menos.

Sin aplazar la primera jornada

Es siempre igual lo de LaLiga. Escuchar esos comentarios de un presidente... es algo que no he visto ni en Italia, Inglaterra... NBA, NFL; no he visto a un jefe hablar así. No puedes pretender que acabemos LaLiga y eso ya sean vacaciones, porque hemos jugado el Mundial, algo que es parte de las fechas FIFA.

Nadie tiene problemas de jugar tantos partidos, el problema es el descanso. Y tener sólo tres semanas de descanso, para luego hacer una buena temporada en 12 meses... ahí está la dificultad.

Somos el único deporte en el mundo que tiene 11-12 meses de competición y ahí está el error. Espero que LaLiga pueda cambiar el partido, incluso ponerlo la semana de después.

Puede ser que él no quiera el Mundial, pero existe, estamos aquí y debe cumplir con nuestro descanso y preparación. Este señor quiere mucho protagonismo... yo no he visto a ningún presidente de ningún organismo hablar así.