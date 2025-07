Lluvia de críticas a Luis Díaz por no acudir al funeral de Diogo Jota para irse a un evento con un grupo de influencers

En las últimas horas, el futbolista colombiano Luis Díaz se ha visto envuelto en una fuerte polémica tras su ausencia en el funeral de su compañero del Liverpool, Diogo Jota, fallecido junto a su hermano André en un trágico accidente en Zamora.

Mientras la plantilla de los ‘Reds’ y figuras del fútbol portugués se reunían en Gondomar para dar el último adiós al delantero, Díaz fue visto en Colombia en una fiesta con influencers, lo que ha desatado una ola de críticas y cuestionamientos sobre su empatía y compromiso con el equipo.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Aficionados del Liverpool y seguidores del fútbol internacional han mostrado su indignación al ver imágenes y videos de Díaz sonriente y distendido en Barranquilla, en pleno luto por la muerte de Jota.

luis díaz en el dia de ayer con streamers colombianos.



cuando todo el plantel de liverpool iba al funeral de diogo jota, persona que lo APOYÓ cuando a lucho le secuestraron a su papá.@LFC esto es un motivo de sobra para que nunca más juegue en liverpool pic.twitter.com/01iZ7WWdFK — cazarismo (@cazarista) July 5, 2025

Muchos han recordado el gesto solidario que el portugués tuvo con el colombiano en 2023, cuando el padre de Díaz fue secuestrado: Jota le dedicó un gol y mostró públicamente su apoyo, reforzando la idea de una amistad profunda entre ambos.

El contraste entre la tristeza de los compañeros de equipo y la actitud festiva de Díaz ha sido duramente señalado, incluso por hinchas colombianos. Algunos usuarios en redes sociales han llegado a pedir su salida del Liverpool, comparando su comportamiento con el de otros jugadores que en el pasado fueron apartados del club por situaciones similares.

La crítica principal no solo apunta a la ausencia física en el funeral, sino al hecho de que Díaz optara por participar en un acto social y promocional en medio de la tragedia, lo que muchos consideran una falta de respeto y sensibilidad.

Mensaje de Luis Díaz

A pesar de la polémica, Díaz sí se pronunció en redes sociales tras la muerte de Jota, dedicándole un emotivo mensaje en el que expresaba su dolor y recordaba los gestos de amistad recibidos:

"No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André".

Sin embargo, para muchos aficionados, este mensaje no compensa su ausencia en un momento tan delicado para el club y la familia de Jota. La controversia ha puesto en entredicho la relación de Díaz con la afición del Liverpool, y aunque el jugador continúa de vacaciones antes de reincorporarse a la pretemporada, su imagen ha quedado tocada ante la opinión pública internacional.