Entre Güler y la línea de tres atrás: Xabi Alonso medita los primeros cambios de su Real Madrid tras un debut gris

Segunda prueba para el Real Madrid de Xabi Alonso. Casi sin cuerda de seguridad tras el empate contra Al Hilal. Los blancos no pueden permitirse otro tropiezo en esta fase de grupos del Mundial de Clubes. El técnico tolosarra tiene un plan.

El primer día no era para arriesgar. Lo más sensato era apostar por un plan continuista con la etapa de Carlo Ancelotti y evaluar. La nota: un cinco raspado. El Madrid que se vio fue el mismo que durante toda la temporada, con un fútbol simplón.

Xabi se permite a partir de ahora comenzar con los cambios. Porque es lo que se necesita. Sigue sin ser tiempo suficiente para que sus ideas hayan calado, pero algo hay que hacer. Mover piezas. Cambiar de dibujo. Agitar el avispero. Pachuca espera (21.00 horas).

Se fijó Xabi en lo malo y en lo bueno del debut en el Mundial. Mejor la segunda parte que la primera. Lo dijo. Fue a raíz de la primera decisión táctica de peso que tomó: meter en el descanso a Arda Güler por un central —Asencio, con amarilla—.

Es el futbolista turco el que apunta a ser la gran novedad en el once titular de Xabi Alonso contra Pachuca. Güler se desempeñó desde la posición de interior y apareció siempre en la línea por detrás de los delanteros.

Mientras Valverde y Bellingham, el tiempo que coincidieron con Güler, fueron más todoterrenos, Arda dio criterio al movimiento de balón en campo contrario. Entró en contacto con el esférico más veces que Jude (55-52), a pesar de que el inglés jugó casi 40 minutos más.

Sin un cerebro, a lo Kroos o a lo Xabi en sus tiempos como jugador, Güler fue quien movió mejor la pelota y apunta a titular ante Pachuca para dar continuidad a esa idea. Será cosa del técnico la manera en la que se plantea su entrada.

El posible ajuste táctico de Xabi Alonso con el Real Madrid contra Pachuca

Cuando Güler entró por Asencio ante Al Hilal, Tchouaméni se recolocó como central para cubrir el hueco que dejó el canterano en la zaga. El francés podría volver ahí, aunque es posible que en una línea de tres centrales.

Incrustado entre Asencio y Huijsen, quien destacó ya en su primer día en la salida de balón desde atrás, Tchouaméni podría abrir las puertas a la formación que tan buenos resultados dio a Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen.

Otra opción sería Rüdiger, que acelera en su recuperación y apunta a tener minutos en la fase de grupos. Más fácil contra Salzburgo que este domingo. Además, siguiendo ese plan, con el alemán se renunciaría probablemente a Tchouaméni, y no parece ser esa la idea de Xabi.

Con la presencia del francés por detrás, en el centro del campo estarían Valverde y Bellingham, con Güler más adelantado y con mayor presencia por el lado izquierdo. En la derecha el mismo espacio estará cubierto por Alexander-Arnold.

Trent Alexander-Arnold, con el Real Madrid Reuters

Trent fue en el estreno el jugador del Madrid que más veces entró en contacto con el balón en campo contrario. Al haber tres centrales y actuar de carrilero, sus carencias defensivas quedarían mejor cubiertas.

Y queda la gran duda: ¿quién sería el sacrificado? La lógica hace pensar en Gonzalo. A fin de cuentas es el canterano. Su titularidad del otro día, sin embargo, dejó claro que Xabi no ha llegado al Madrid casado con nadie.

El gol del chaval del Castilla podría darle otra nueva opción para ser el '9' del Madrid, a la espera del regreso de Mbappé. Sin él, no habría una referencia real ofensiva aunque Vinicius y/o Rodrygo ocuparan la zona.

Aquí el dilema para Xabi. Si juega Gonzalo, renunciaría a uno de los brasileños. Por galones, se hace complicado pensar que fuera Vinicius. Todo apuntaría a Rodrygo, que sería señalado así en el segundo partido de esta nueva era en el Real Madrid y con su futuro en el aire.

Bellingham, Vinicius y Rodrygo, con el Real Madrid Reuters

No es lo mismo que Mbappé le quite el puesto a su vuelta a que lo haga un canterano. Rodrygo, además, ha transmitido tanto a Xabi como al club que su sueño sigue siendo triunfar en el Real Madrid. Quiere mejorar, aunque su partido del otro día no fue en esa línea.

Sea con Rodrygo o sin él, Xabi Alonso apunta a hacer ligeros retoques en su segundo partido en el banquillo. Güler le llenó de razones, así como lo visto anteriormente —en lo negativo—. También aprieta a sus estrellas.

Pide más a las estrellas

De Bellingham espera mucho más. Le quiere de centrocampista, como ha repetido ya varias veces, y busca su posición correcta. "El punto de partida es importante", dijo del inglés en la previa del primer partido. Más cerca de la base del juego y menos de la frontal rival.

De Vinicius quiere que vuelva a ser diferencial. Con el brasileño parece un tema más emocional: "Hay que estar cerca suyo [...] La idea en la que tengo que trabajar es cómo lo podemos usar de la mejor manera y en la mejor posición".

En esas está Xabi, y ante el Pachuca surge la oportunidad de ver mejorías en todos los sentidos.